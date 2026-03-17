Renuncia director del Centro Nacional de Contraterrorismo de EE. UU. y envía duro mensaje a Trump

El director del Centro Nacional contra el Terrorismo de Estados Unidos, Joe Kent, presentó este martes 17 de marzo su dimisión ante el presidente, Donald Trump, en rechazo por la guerra que su país e Israel libran contra Irán.

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"No puedo, en conciencia, apoyar la guerra que se libra en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense", escribió Kent en una carta dirigida al presidente. (Lea también: Donald Trump afirma que Mojtaba Jamenei podría estar muerto y que no sabe quién gobierna Irán)



¿Qué hace el Centro Nacional contra el Terrorismo?

El Centro Nacional contra el Terrorismo, integrado en la dirección de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, es un organismo creado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 para recopilar información sobre terrorismo internacional.

Joseph Kent, exmiembro de las fuerzas especiales, es el primer alto funcionario del gobierno de Trump que renuncia por su desacuerdo con la guerra en Irán.



En la misiva que Kent dirigió a Trump, aseguró que el presidente, "en su primera administración, entendió mejor que cualquier presidente moderno cómo aplicar decisivamente el poder militar sin que nos llevaran a guerras interminables. Lo demostró matando a Qasam Solamani y derrotando a ISIS".



Asimismo, reiteró su apoyo a "los valores y las políticas exteriores por las que (Trump) hizo campaña en 2016, 2020, 2024, que promulgó en su primer mandato".

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Sin embargo, aseguró, todo cambió en junio de 2025, cuando el presidente ordenó el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes, una operación que contó con la colaboración de Israel y que provocó una escalada militar con Irán que duró doce días.

Trump aseguró en esa ocasión que las capacidades nucleares iraníes habían sido "aniquiladas" e invitó al régimen de Teherán a negociar, lo que no desembocó en una solución pacífica.

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Pero el mandatario republicano ordenó una nueva oleada de ataques, de nuevo en coordinación con el gobierno de Benjamin Netanyahu, el 28 de febrero. La actual campaña ha provocado ataques iraníes contra buena parte de los vecinos en la región y el bloqueo casi total del estratégico estrecho de Ormuz. (Lea también: Trump dice estar "en contacto" con Irán y pide coalición de países para patrullar estrecho de Ormuz)



"Rezo para que reflexione sobre lo que estamos haciendo en Irán"

El veterano del Ejército estadounidense recordó que Trump hizo campaña en las elecciones con el lema de "Estados Unidos primero", según el cual "las guerras en Oriente Medio eran una trampa que le costaba a Estados Unidos las valiosas vidas" de sus soldados y la "prosperidad" del país.

Acusó a altos funcionarios israelíes de haber impulsado "una campaña de desinformación" para impulsar la ofensiva contra Irán, la "misma táctica que los israelíes usaron" para arrastrar a Estados Unidos a la "desastrosa guerra de Irak".

"Esta cámara de eco se utilizó para engañarlo para que creyera que Irán representaba una amenaza inminente para los Estados Unidos, y que si ataca ahora, había un camino claro hacia una victoria rápida. Esto fue una mentira y es la misma táctica que los israelíes utilizaron para atraernos a la desastrosa guerra de Irak que le costó a nuestra nación la vida a miles de nuestros mejores hombres y mujeres. No podemos volver a cometer este error", añadió.

"Rezo para que reflexione sobre lo que estamos haciendo en Irán y para quién lo estamos haciendo. El momento de actuar con valentía es ahora. Usted puede cambiar el rumbo", escribió, agregando que "como veterano que se desplegó para combatir 11 veces (...) no puedo soportar enviar a la próxima generación a luchar y morir en una guerra que no beneficia al pueblo estadounidense ni justifica el costo de las vidas estadounidenses".

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La guerra de Irán, en las que han fallecido al menos 13 militares estadounidenses y que ha disparado los precios de la gasolina, ha sido rechazado por algunas voces del entorno de Trump, como el periodista Tucker Carlson, porque a su entender contradice la promesa de campaña del republicano de enfocarse en asuntos domésticos y mantener al país alejado de guerras en el exterior.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP