Millonarias joyas, videos en casino y pistas de desaparición de David Acosta: “No tengo paz”

David Acosta Botina, un ingeniero de petróleos de 27 años, completó dos semanas desaparecido luego de ser visto por última vez saliendo de un casino en la Zona Rosa, en el norte de Bogotá. Piedad, madre del joven, contó que conoció que su hijo, ese sábado 28 de febrero, había salido de la casa para comprar unas camisas para su trabajo.

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Con el pasar de las horas, su madre se preocupó, razón por la que lo llamó hacia las 12:30 de la madrugada del domingo; sin embargo, no contestó, y una hora después, el celular de David parecía apagado.

Ese mismo domingo, a las 10:00 a.m., al ver que no llegaba ni llamaba, algo que la madre consideró inusual en él, la familia salió a buscarlo a la Zona Rosa. De hecho, en un casino confirmaron que David estuvo allí desde las 8 p.m. y salió exactamente a las 1:05 a.m.



Una de las pruebas que tienen las autoridades que investigan la desaparición es que David salió del casino contando dinero y con el celular en la mano. Posteriormente, se tropezó con dos personas que luego subieron a un carro, mientras David dio una vuelta y se perdió su rastro. Fue durante ese recorrido por la Zona Rosa que la madre descubrió que a su hijo le gustaban los juegos de azar.



¿Qué pudo pasarle? Pistas e hipótesis

El día de su desaparición, según Piedad, David llevaba joyas costosas: una manilla de oro blanco y diamantes, otra de plata con circones, una cadena con una esmeralda y un reloj de marca. Además, acababa de cobrar su salario.



Una de las circunstancias que investigan las autoridades es si las dos personas con las que chocó al salir del casino están involucradas o si abordó algún vehículo desconocido. No obstante, Piedad dijo que en los videos se ve cuando esas dos personas toman rumbo hacia otro destino.

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El teléfono de David fue encendido posteriormente. Se rastreó hasta una mujer argentina que afirmó haber comprado el aparato, pero luego cortó comunicación sin dar explicaciones claras.

De otro lado, la familia señaló que ha recibido llamadas exigiendo rescates de entre 10 y 20 millones de pesos por el joven. Sin embargo, la madre no ha accedido a los pagos porque no le han entregado pruebas de supervivencia



¿Tenía amenazas?

Aunque tenía una diferencia con una persona, su madre afirma que ya se había transado y que David no tenía deudas con gente peligrosa. Hasta el momento, las autoridades piden paciencia mientras revisan las cámaras de la zona para determinar en qué vehículo pudo haberse subido el joven

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“Como madre pido que me ayuden a buscar a mi hijo. No tengo paz. No tengo tranquilidad”, dijo Piedad, quien en medio del llanto exigía el regreso de David.

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