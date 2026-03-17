Tras negativa de países, Trump dice no necesitar ayuda "de nadie" para reabrir el estrecho de Ormuz

Estados Unidos "no necesita la ayuda de nadie" para reabrir militarmente el estrecho de Ormuz, aseguró este martes el presidente Donald Trump, en un mensaje en la plataforma Truth Social en el que criticó a sus socios de la OTAN.



"La mayoría de nuestros 'aliados' de la OTAN nos ha informado que no quieren involucrarse en nuestra operación militar contra el régimen terrorista de Irán", afirmó en la publicación.

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En esa misma línea, el mandatario afirmó que no requieren de la colaboración de los países de esta alianza internacional: "Ante el hecho de que hemos tenido tanto éxito militar, ya no 'necesitamos' ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN: ¡NUNCA LA NECESITAMOS!", añadió Trump.

Trump criticó también fuertemente a la organización: "No me sorprende su actitud, sin embargo, porque siempre he considerado que la OTAN, en la que gastamos cientos de miles de millones de dólares al año protegiendo a esos mismos países, es una calle de un solo sentido: nosotros los protegeremos, pero ellos no harán nada por nosotros", acusó.



"Lo mismo vale para Japón, Australia o Corea del Sur. De hecho, hablando como presidente de los Estados Unidos de América, con diferencia el país más poderoso (...), ¡NO NECESITAMOS LA AYUDA DE NADIE!", concluyó.



Pocas horas de hacer esta publicación, el presidente Trump acusó a la OTAN de cometer un "error absurdo" ante la negativa de los países miembros mientras continúa el bloqueo de Irán en esta arteria para el comercio internacional.

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"Creo que la OTAN está cometiendo un error realmente estúpido", declaró a la prensa desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, poco después de haber afirmado en su red Truth Social que ya no necesitaba su ayuda para liberar este paso estratégico para la economía mundial.



El mandatario también arremetió contra el primer ministro de Reino Unido, Keir Stammer, al rechazar su petición de ayuda para reabrir el estrecho de Ormuz.

"No ha mostrado apoyo, y creo que es un gran error", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval. "Estoy decepcionado con Keir: me cae bien, creo que es un buen hombre, pero estoy decepcionado".

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AFP