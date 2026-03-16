La historia poco conocida del mensaje en clave morse con el que enviaban aliento a los secuestrados

En el año 2010, Colombia atravesaba uno de los periodos más críticos de su conflicto interno. Con más de 500 víctimas de minas antipersona, 400 miembros de la fuerza pública fallecidos en combate y cientos de personas retenidas ilegalmente, el secuestro se había convertido en una herramienta de extorsión masiva por parte de las FARC. Con dicha situación, la inteligencia militar colombiana se enfrentó a un reto logístico y humano casi imposible: ¿cómo enviar un mensaje de aliento a los militares y policías encadenados en la profundidad de la selva sin alertar a sus captores? Los Informantes conoció esta historia.

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La respuesta no llegó a través de una incursión armada, sino de una partitura musical. Una alianza estratégica entre militares, publicistas y productores musicales dio vida a la operación 'Días Mejores', una misión de comunicación que permitió infiltrar un mensaje cifrado en las frecuencias radiales que los guerrilleros permitían escuchar a sus prisioneros.



El origen de una operación sin precedentes en código Morse

La iniciativa comenzó en el departamento de comunicaciones del Ejército Nacional, bajo el liderazgo del entonces coronel José Obdulio Espejo. Como periodista experto en información militar, Espejo buscaba una vía para contactar a sus compañeros en cautiverio. El punto de partida fueron los testimonios de aquellos que habían logrado recuperar la libertad. Estos relatos revelaron un detalle crucial: el objeto más preciado en la manigua era el radio.

A través de pequeños transistores, los secuestrados sintonizaban programas como 'Voces del Secuestro' y las emisoras institucionales del Ejército, que sumaban cerca de 250 estaciones en todo el país. Sin embargo, los mensajes directos de las familias o del Estado eran monitoreados por los captores. El coronel Espejo planteó la pregunta fundamental del proyecto: "¿Cómo comunicarnos con esos miembros de la institución que estaban encadenados en las selvas de Colombia? ¿Cómo llegarle a un secuestrado?".



Para resolverlo, Espejo contactó al publicista Alfonso Díaz, quien junto al productor musical Carlos Portela, comenzó a explorar formas de camuflar información crítica dentro del entretenimiento radial.



Del fracaso de los chistes al uso del código Morse

El proceso creativo para llegar a la canción definitiva no fue sencillo. Los autores exploraron diversas ideas que resultaron inviables. Una de las primeras propuestas consistía en utilizar el humor, aprovechando la popularidad de una comediante de la época. Alfonso Díaz recordó los tropiezos iniciales: "A nosotros se nos ocurrió 'contemos chistes como la nena jiménez.' (...) eso fue un caos, o sea, porque yo contando la idea era entonces pi". La intención era usar los sonidos de censura ("pips") para ocultar el código, pero la estructura resultaba incoherente.



Tras descartar jingles de productos ficticios por ser demasiado cortos para transmitir información compleja, Portela sugirió utilizar una canción completa. El equipo descubrió que un oído entrenado en clave Morse, una habilidad impartida en cursos especializados de combate de las fuerzas armadas, podía decodificar hasta 20 palabras por minuto.

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La elección del género musical fue técnica: se descartaron ritmos rápidos como la salsa o el vallenato porque la velocidad dificultaría la audición del código. Finalmente, optaron por una balada pop con una estructura que permitiera insertar los bips sin romper la armonía. Carlos Portela, encargado de los arreglos, determinó el lugar exacto para el mensaje: "Hay que meterla después del coro, en una parte que sea instrumental, para que nada distraiga la atención más allá de lo que estás escuchando".



El código: "19 liberados, siguen ustedes, ánimo"

La letra de la canción, titulada 'Días Mejores', fue escrita por Díaz con la intención de resonar con la soledad del cautiverio. El publicista explica su proceso de escritura: "Yo me puse en el sentir de un secuestrado en un man que está solo bajo la luna". La canción incluye frases de apoyo como "estoy seguro vi los mejores días" y "un brote de esperanza", pero su verdadero valor residía en el sonido rítmico casi imperceptible que sonaba tres veces durante la pista.

Para un civil, los sonidos bajo la melodía podían parecer una interferencia o un efecto de producción. Sin embargo, para los militares entrenados, el mensaje era: "19 liberados, siguen ustedes, ánimo". La cifra de "19 liberados" hacía referencia a operaciones militares previas, sirviendo como prueba de que el rescate o la fuga eran posibles.

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La estrategia buscaba que, con que una sola persona en el campamento entendiera el código, la información se difundiera mediante el "voz a voz" entre los demás prisioneros. Era una inyección de moral diseñada para que estuvieran preparados ante posibles operativos de rescate: "No los estamos dejando solos, estamos pensando en ustedes".



Impacto en la selva y reconocimiento global de la estrategia

La canción fue grabada por los cantantes Natalia Gutiérrez y Angelo y, a diferencia de los éxitos comerciales, su distribución fue dirigida exclusivamente a las zonas de conflicto donde se conocía la presencia de campamentos guerrilleros. Durante meses, la balada sonó en las emisoras regionales de las fuerzas armadas, logrando su objetivo primordial: llegar a los oídos de los rehenes.

La efectividad de la operación se confirmó años después, cuando varios militares rescatados o fugados relataron en sus entrevistas de seguridad cómo el mensaje de la canción los había motivado a resistir. Portela recordó la emoción al conocer estos resultados: "Recordar que gracias a esa canción sí llegó la esperanza y que si hubo un par de personas que recibieron el mensaje total total eso es lo que le hace las lágrimas que vengan".

Aunque la prioridad era el éxito militar, la genialidad de la campaña no pasó inadvertida para la industria creativa global. Una vez desclasificada la información de la operación, 'Días Mejores' participó en certámenes internacionales, logrando ganar un León de Oro en el Festival de Cannes en la categoría de innovación. Los creadores coinciden en que el premio, apodado el "Oscar de la publicidad", queda en segundo plano frente al impacto humano de la misión.

Hoy en día, la historia de este hit musical encubierto ha trascendido las fronteras de Colombia, despertando incluso el interés de productores en Hollywood para llevar la operación a la pantalla grande. Lo que comenzó como un reto de comunicación en medio de la guerra terminó siendo una demostración de cómo el ingenio y la música pueden convertirse en herramientas de libertad en las condiciones más adversas.

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*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Los Informantes.