Policía revela el posible motivo detrás del crimen en contra de la pareja de abuelos en Suba

Las autoridades competentes en Bogotá investigan el caso de una pareja de adultos mayores, cuyos cuerpos fueron encontrados sin vida dentro de su casa, ubicada en la localidad de Suba. El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanny Cristancho, dio más detalles sobre los posibles móviles del crimen.



En atención a medios de comunicación, el jefe de las fuerzas policiales en el Distrito habló sobre los hallazgos realizados al registrar la vivienda. Noticias Caracol obtuvo imágenes exclusivas del estado en el que se encontraba la casa. Las habitaciones estaban en completo desorden, mientras que los cuerpos de Guillermo Alberto Anzola (72 años) y Gloria Isabel Guerrero (66 años) estaban en cuartos diferentes. A pesar de los estragos evidenciados en la escena, los objetos de valor de la pareja estaban intactos; el celular de don Guillermo Anzola incluso estaba dentro de su chaqueta.



¿Qué dijo la Policía sobre el caso?

“Encontramos elementos en los cuales, al no ser un hurto, al no tener relación con ningún grupo delincuencial ni expendio, podemos determinar que es un tema pasional”, declaró el general Cristancho.



Cabe recordar que los cuerpos de ambos adultos mayores fueron encontrados por sus hijos y, de acuerdo con el reporte, presentaban heridas de arma blanca. El caso fue asumido por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. En el marco de la investigación, el ente ha recolectado material probatorio y testimonios de familiares.



Las pistas clave de la investigación

De acuerdo con el testimonio de un allegado que habló con Noticias Caracol, existe una grabación que muestra al sospechoso de este crimen. El material fue registrado por una cámara de seguridad instalada al interior de la vivienda, que captó a un hombre saliendo de la casa. Este individuo ocultó su identidad con una gorra y un pasamontañas, elementos que fueron abandonados y posteriormente recuperados por las autoridades.



Guillermo Alberto Anzola y Gloria Isabel Guerrero no vivían solos. De acuerdo con varios testimonios, la pareja de la tercera edad compartía techo con una nieta menor de edad y un exyerno que les pagaba una habitación en arriendo. “Mi suegro, por un tema ya sentimental, de corazón, permitía que él se quedara ahí porque no tenía los elementos para tener una entrada que le diera la posibilidad de irse para otro lado, y se conocían hace más de 22 años”, puntualizó un allegado a este medio.

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Las autoridades parecen tener un sospechoso identificado, que sería familiar de este matrimonio. Mientras avanzan en el caso, la familia Anzola Guerrero pide celeridad en la investigación.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

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