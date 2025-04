"Un delincuente profesional": lo que se sabe del latino sospechoso de robar a Kristi Noem en EE. UU.

Un sospechoso fue arrestado por su presunta relación con el robo del bolso de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos , Kristi Noem, que ocurrió la semana pasada mientras comía en un restaurante lujoso de Washington D.C., según informaron las autoridades este domingo.

Según la Policía Metropolitana de Washington, el sábado procedieron al arresto de Mario Bustamante Leiva, un chileno de 49 años, por cargos relacionados con hurto por dos robos los días 12 y 17 de abril en la capital estadounidense. El robo del bolso de Noem ocurrió el día 20 de abril.

La Policía también detalló que el hombre está siendo investigado por el Servicio Secreto y se enfrenta a cargos adicionales, aparentemente debido a los hechos que desembocaron en el robo del bolso de Kristi Noem .

"Este individuo es un delincuente profesional que lleva años en nuestro país ilegalmente. Desafortunadamente, muchas familias en este país han sido víctimas de la delincuencia, y por eso el presidente Trump trabaja a diario para que Estados Unidos sea un país seguro y para sacar a estos delincuentes extranjeros de nuestras calles", escribió la funcionaria en X.

El agente especial del Servicio Secreto, Matt McCool, dijo a The New York Times que el sospechoso no habría atacado a Noem por su cargo.

El bolso de Noem fue robado de debajo de su silla el 20 de abril, Domingo de Pascua, mientras cenaba con su familia.

El bolso contenía documentación, medicamentos, cheques en blanco y 3.000 dólares en efectivo -para pagar regalos, cenas y otras actividades para su familia en Pascua-.

Por su cargo, la secretaria de Seguridad Nacional tiene protección de las autoridades las 24 horas del día, y miembros de su equipo se encontraban en el establecimiento en el momento del suceso.

El Servicio Secreto está investigando el robo de Noem y presentará sus conclusiones ante un tribunal federal.

¿Quién es Mario Bustamante Leiva?

El sospechoso de casi 50 años y oriundo de Santiago, Chile, se encontraba en Estados Unidos de manera ilegal, según informó el New York Post. Las autoridades presumen que Bustamante forma parte de un grupo criminal dedicado al robo en la Costa Este del país, de acuerdo con el mismo medio.

El historial de Bustamante Leiva no es reciente, en 2015, fue condenado en Londres tras cometer una serie de robos de bolsos, teléfonos móviles y joyas en bares, cafeterías y restaurantes. Según el juez que llevó su caso en el Reino Unido, era “deshonesto hasta la médula” y había cometido hurtos por un valor estimado en 21.000 libras esterlinas.

Cabe destacar que, en aquel entonces, fue sentenciado a tres años de prisión tras ser hallado culpable de 22 cargos de hurto, aunque no está claro si cumplió la totalidad de la condena.

La forma en que robó la cartera de Kristi Noem quedó registrada en las cámaras de seguridad. De acuerdo con NBC News, las imágenes muestran cómo Bustamante, usando una mascarilla médica, arrastró el bolso con el pie y luego lo ocultó bajo su chaqueta antes de salir del restaurante.

El fiscal federal del Distrito de Columbia, Ed Martin, afirmó al mismo medio: “La orden del presidente Trump es que acusemos a estas personas que están aquí ilegalmente y las procesemos, y las deportemos cuando sea necesario, tan pronto como sea posible”. Además, agregó: “Lo que puedo asegurarles es que no volverá a las calles de Estados Unidos”.

