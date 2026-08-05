La Casa Blanca anunció la delegación oficial que estará en la posesión de Abelardo de la Espriella

Ni el presidente Donald Trump, ni el vicepresidente JD Vance, ni el secretario de Estado Marco Rubio harán parte de la delegación del Gobierno de Estados Unidos que estará presente en la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella. El presidente electo tomará formalmente el cargo el viernes 7 de agosto en Cali, Valle del Cauca.



El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles las personas que harán parte de su delegación oficial. "El presidente Trump anuncia la delegación presidencial a la República de Colombia para asistir a la toma de posesión de Su Excelencia Abelardo de la Espriella", se lee en un comunicado de prensa de la Casa Blanca.



¿Quiénes hacen parte de la delegación estadounidense que estará en la posesión?

Todd Blanche, fiscal general interino de Estados Unidos encabezará la delegación. También estará presente Hugo Guevara, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá y Mario Díaz-Balart, presidente del Subcomité de Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados de la Cámara de Representantes. Conozca los demás miembros de la delegación estadounidense:



Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas

Terrance C. Cole, administrador de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA)

Cliff Sims, asesor de Seguridad Nacional del Vicepresidente

Viviana Bovo, subsecretaria adjunta ´principal interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Departamento de Estado de los Estados Unidos

Joseph M. Humire, subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad de las Américas del Departamento de Guerra de los Estados Unidos

Kristopher D. Jarvis, jefe de Operaciones Internacionales de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan del Departamento de Justicia de los Estados Unidos

Con respecto a las demás delegaciones internacionales se ha confirmado la presencia de otras 11, además de la estadounidense. Entre los asistentes se encuentran el rey de España y los presidentes de Argentina, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Chile y Honduras. A este grupo se suman el primer ministro de Curazao y los vicepresidentes de El Salvador y Guatemala. Asimismo, se confirmó la asistencia del representante de la FIFA, el suizo Gianni Infantino.

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En cuanto a los expresidentes de la República, la organización del evento confirmó la participación de Iván Duque, Andrés Pastrana y César Gaviria. Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe no ha definido su asistencia hasta el momento. Dos mandatarios no fueron incluidos en la lista de invitados: Juan Manuel Santos y Ernesto Samper. El cronograma oficial establece que las reuniones bilaterales con las delegaciones internacionales comenzarán el jueves.