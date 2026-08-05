Hipótesis sobre el crimen del influencer César Gastélum, captado en un vivo transmitido por redes

Las autoridades de México revelaron la primera hipótesis sobre el crimen del César Gastélum, un influencer de 24 años que fue asesinado mientras realizaba una transmisión en vivo por redes en la noche del martes 4 de agosto. El homicidio, ocurrido en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, centró la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien confirmó que el caso fue abordado en la reunión de Gabinete de Seguridad y las autoridades ya trabajan para determinar el móvil del homicidio. "Sí, se tocó el tema y están haciendo toda la investigación para detener a los responsables y toda la investigación de ver cuál es la causa de por qué se da este lamentable homicidio", afirmó.

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El creador de contenido acumulaba cerca de 577.000 seguidores en TikTok, 116.000 en Instagram y más de 16.200 suscriptores en YouTube, donde difundía principalmente sketches de humor. El homicidio ocurrió en medio de la ola de violencia que vive Sinaloa desde septiembre de 2024, derivada de la disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa, confrontación detonada tras el secuestro y entrega a Estados Unidos de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en julio de ese año y que ha dejado más de 3.000 homicidios.



¿Cómo asesinaron a César Gastélum?

El influencer se encontraba con dos amigos en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, vestidos de repartidores de comida como parte de un reto en redes sociales transmitido en vivo. Una motocicleta se detuvo de repente a su lado y uno de los dos ocupantes le disparó en la cabeza. De inmediato huyeron del lugar. El crimen quedó registrado en el directo -retirado luego por la plataforma- y en cámaras de seguridad, cuyos videos son analizados por las autoridades que buscan otros indicios para identificar a los responsables. (Lea también: Asesinan a reconocido influencer mientras hacía transmisión en vivo: sujetos en moto le dispararon)



Las pistas de las autoridades sobre el crimen de Gastélum

Las primeras investigaciones sobre el móvil del homicidio del influencer apuntan a diversas publicaciones que hizo la víctima "en las que en algunas de ellas hacía alusión a una facción de un grupo delictivo", escribió en X el Gabinete de Seguridad, que agrupa las dependencias responsables en esta materia. No precisó qué organización criminal, pero desde 2024 están enfrentadas dos células del Cártel de Sinaloa en una guerra que ha dejado más de 2.000 muertos: una liderada por los hijos de ‘El Chapo’ y otra por los seguidores del cofundador Ismael ‘El Mayo’ Zambada tras su captura en Estados Unidos.



Crímenes contra influencers en México

En los últimos dos años, varios creadores de contenido han sido asesinados en hechos vinculados con esa violencia. Entre ellos figuran Leovardo Aispuro, conocido como El Gordo Peruci, asesinado en diciembre de 2024; Agustín Paúl, El Pinky, localizado sin vida en enero de 2025 tras difundirse un video en el que aparecía bajo custodia de sicarios; Adalberto Peña, El Tata, asesinado ese mismo mes en Culiacán. Además, Víctor Manuel, El Brasileño, secuestrado y hallado muerto en marzo de 2025; Gail Castro, hermano del influencer Markitos Toys, asesinado ese mismo mes en Baja California; Camilo Ochoa, ejecutado en Morelos en agosto de 2025, y Gerardo El Jerry, asesinado en noviembre de ese año. En mayo de 2017, otro influencer conocido como ‘El pirata de Culiacán’ fue asesinado a balazos. El crimen ocurrió luego de que hiciera un video en el que mencionaba a Nemesio Oseguera ‘El Mencho’, líder del CJNG, quien murió en febrero en un enfrentamiento con el ejército.

La influencer Valeria Márquez, quien compartía contenido sobre belleza, fue asesinada por ejemplo en mayo de 2025 en Jalisco también cuando hacía una transmisión en vivo. Las autoridades ligaron el homicidio con su expareja, el hijo de un cabecilla del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). (Lea también: Quién es el hombre que habría ordenado el asesinato de Valeria Márquez: "Tenía una relación")



Las autoridades también investigaron en enero de 2026 la privación ilegal de la libertad de la influencer Nicole Pardo Molina, La Nicholette, quien fue localizada con vida días después de ser obligada a grabar un video en el que afirmaba tener vínculos con una de las facciones del Cartel de Sinaloa.



A los influencers locales se les vincula normalmente con bandos criminales en disputa, según la prensa mexicana, que explica estas muertes como venganzas o intimidación.

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EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS AFP/EFE