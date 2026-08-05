Irán y Omán avanzan en un acuerdo para una nueva ruta marítima en el estrecho de Ormuz

Irán y Omán han alcanzado un acuerdo sobre las características geográficas de una nueva ruta de navegación en el estrecho de Ormuz y se encuentran en la fase final de elaboración de una declaración conjunta sobre ese entendimiento, informó este miércoles el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei.

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"Las coordenadas geográficas de la ruta propuesta han sido acordadas por ambas partes y, si determinadas terceras partes no obstaculizan el proceso, la declaración conjunta que recoge los principales puntos del entendimiento se encuentra en su fase final de revisión y redacción", afirmó Bagaei en un comunicado.



Aclaran que el acuerdo con Omán no implica la reapertura de Ormuz

No obstante, el portavoz de la diplomacia iraní subrayó que un eventual acuerdo entre Irán y Omán no supondrá por sí solo la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, al sostener que su cierre fue consecuencia de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán y de las repercusiones para la seguridad derivadas del conflicto.

Según Bagaei, mientras continúen el bloqueo naval estadounidense sobre buques y puertos iraníes —restablecido a mediados de julio— y otras acciones que calificó de "agresivas y amenazantes" contra la República Islámica, el estrecho no podrá considerarse seguro para la navegación comercial.



El portavoz explicó que las conversaciones entre Irán y Omán, como los dos Estados ribereños del estrecho de Ormuz, se desarrollan desde hace dos meses de forma "profesional" y "en avance", con el objetivo de establecer una ruta segura para la navegación comercial y definir un mecanismo que regule el tránsito marítimo teniendo en cuenta aspectos técnicos, jurídicos, de seguridad y medioambientales.



El anuncio se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que suspendió el fin de semana un ataque contra Irán para dar margen a unas negociaciones que, según dijo, comenzarían el lunes, algo que Teherán negó al insistir en que solo mantiene conversaciones con Omán sobre el futuro de la navegación en Ormuz y que Washington no participa en ellas. Trump acusó posteriormente a Irán de actuar de forma "hipócrita" por negar la existencia de esos contactos y advirtió a la República Islámica de que se trata de su "última oportunidad para firmar un buen acuerdo".

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Irán y Estados Unidos firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento, bajo la mediación de Pakistán y Catar, para poner fin a la guerra, pero las hostilidades se reanudaron a principios de julio, lo que llevó a Teherán a cerrar el estratégico estrecho de Ormuz y a Washington a restablecer el cerco naval frente a las costas iraníes.

EFE