Un último abrazo de su hermano la salvó de morir en los terremotos de Venezuela: “Falleció conmigo“

“Cuando pasó el terremoto, mi hermano falleció conmigo”, así inicia el relato de Nathaly Gabriela Pérez Vicente, una joven que hace parte de los sobrevivientes del doblete de terremotos que azotó a Venezuela hace una semana. Cuenta su historia desde la cama de un hospital con las manos enyesadas, las mismas con las que se aferró en un último abrazo a su hermano Eduardo.

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Nathaly muestra fortaleza, pero cuando piensa en el dolor de la pérdida que debe estar sufriendo su madre por dentro —aunque muestre una máscara de entereza igual que ella— se quiebra y llora.Esta joven duró mucho tiempo en aquel abrazo donde su hermano dio el sacrificio más grande: su vida por la de su hermana. “Falleció dándome la vida a mí, porque él murió abrazándome. Yo por eso tengo las manos así como las tengo”, explica a Noticias Caracol. “Lo que viví es una tragedia”, admite Nathaly, pero se recompone. “Todo va a pasar, todo en la vida pasa, la vida continúa”, dice la joven. Ella le pide a sus compatriotas en Venezuela, aquellos que como ella son sobrevivientes, que “no se mortifiquen, porque tienen vida y salud”. Les pide algo específico: “Sigan luchando, no se queden atrás”.

Reposa en un centro asistencial de Caracas, donde han procurado mantenerla alejada de las noticias por su delicado estado de salud. Hace poco salió de un coma, por lo que sabe poco, pero lo suficiente para dimensionar la magnitud de la catástrofe. “He escuchado que hay más de 2.000 personas muertas y han sobrevivido muchas también”. En efecto, el balance oficial de este 1 de julio da cuenta de 2.295 personas fallecidas por este desastre natural. Dice no saber cómo se encuentra el estado de La Guaira, cuyo nombre ha trascendido en el mundo como el punto de mayor devastación.



Pero como decía esta nota con anterioridad, la fuerza también se trata de alteridad y de permitirse llorar de vez en cuando. En un momento conmovedor de la entrevista, Nathaly llora al recordar a su difunto hermano Eduardo y al agradecerle a su mamá, quien también sobrevivió. “Como decía mi hermano: con la frente en alto y de esta vamos a salir”, recuerda con la voz quebrada.



Nathaly dice que su mamá tiene mucha fortaleza y es una guerrera, pero es consciente de cómo debe estar por dentro mientras le da fuerzas a ella. “Yo sé que ella está derrumbada porque perdió a su bebé, que era el único varoncito”. Agrega que sabe que ella se hace la fuerte con tal de que su otra hija salga del hospital y avance en su recuperación; siempre con la frente en alto, en memoria de ese hermano que dio su vida por ella en el momento menos pensado.

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La historia de la familia Pérez Vicente es la representación de los dramas humanos que están detrás de las cifras oficiales: de ese 1,8 millones de personas que requieren asistencia humanitaria, según la Unicef, de los 11.267 heridos que deja hasta ahora la tragedia y de las más de 2.200 víctimas fatales registradas por el gobierno de Venezuela.

María Paula Rodríguez Rozo

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