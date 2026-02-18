Capturan a 9 presuntos disidentes en Ecuador, que insiste en la falta de compromiso de Colombia

El Ejército de Ecuador informó que sus militares capturaron a nueve presuntos disidentes de las Farc en una operación en la frontera entre los dos países, cuyas relaciones se han visto afectadas por la imposición de aranceles del 30% a las importaciones de Quito desde el vecino país, luego de que el gobierno de Daniel Noboa dijera que el de su homólogo Gustavo Petro no estaba colaborando como es debido en la lucha contra el narcotráfico. (Lea también: ¿Por qué Ecuador elevó en 900% la tarifa de transporte de petróleo colombiano? Respuesta de ministra)

Los detenidos serían miembros del Frente Oliver Sinisterra, que se marginó del proceso de paz de 2016 entre las extintas Farc y el gobierno colombiano, y que secuestró y asesinó en 2018 a un equipo del diario El Comercio de Quito.

Las Fuerzas Armadas desmantelaron una célula de ese grupo en un operativo realizado en la provincia costera de Esmeraldas, al noroeste y limítrofe con el departamento colombiano de Nariño, señaló el Ejército en su grupo de prensa por WhatsApp.



Agregó que los militares también decomisaron un "arsenal de alto poder" que incluye casi una veintena de armas como fusiles y unos 3.000 proyectiles.



La operación se produjo luego de la detención en Esmeraldas de alias Camilo, un colombiano presunto líder de una unidad del Oliver Sinisterra, que en el país se dedica al narcotráfico y la minería ilegal, según autoridades.

Ecuador, que en 2024 declaró un conflicto interno ante el aumento de la violencia de bandas narco con nexos con carteles internacionales, calificó en 2025 como "grupos armados organizados" a tres disidencias de las Farc y al ELN.



"El diálogo no está roto"

El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador, Luis Alberto Jaramillo, insistió en la supuesta falta de compromiso de Colombia en temas de seguridad fronteriza.

"Este es un tema de seguridad, lo que se requiere es un compromiso firme y seguro de parte de Colombia de control de la frontera. Hasta ahora no lo hemos tenido", señaló en la televisión Ecuavisa.

Ecuador y Colombia están enfrascados en una guerra comercial que comenzó con el anuncio del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de imponer desde el 1 de febrero el mencionado arancel a las importaciones desde ese país. En represalia, Bogotá también anunció acciones en el área comercial y de energía contra Ecuador.

Jaramillo descartó que Ecuador pudiese abandonar la Comunidad Andina de Naciones (CAN) si la disputa con Colombia se agrava, y aseveró que "el diálogo no está roto"; "sí hay una comunicación con Colombia", sobre la que -dijo- no puede dar los detalles, aunque expresó su esperanza de que se logre "una respuesta satisfactoria". (Lea también: Ecuador y Colombia no consiguen solución a guerra comercial tras primera reunión en Quito)

"Lo que se requiere aquí es seguridad, control de fronteras. No puede haber comercio sostenible si no hay seguridad en la frontera, si no hay control. Se necesita que tengamos operativos coordinados, conjuntos, intercambio de información, de inteligencia, eso es lo que requerimos como país", insistió.

El martes 17 de febrero, la Cancillería informó en un comunicado de que Ecuador presentó ante la Secretaría General de la CAN tres reclamos formales contra Colombia por supuestas vulneraciones a compromisos adquiridos en el marco del ordenamiento jurídico subregional.

El comunicado se difundió en momentos en que medios de prensa colombianos señalaban que Bogotá habría presentado dos demandas contra Ecuador ante la CAN por la aplicación de un arancel del 30%.

Ecuador decidió "activar los mecanismos institucionales previstos en el Acuerdo de Cartagena para la defensa de sus derechos frente a medidas previamente adoptadas" por Colombia "que afectan el comercio bilateral y el funcionamiento de sectores estratégicos", señaló la Cancillería.

La decisión se dio -añadió- porque Ecuador ha identificado "incumplimientos por parte de Colombia de decisiones emitidas por el Tribunal Andino de Justicia, así como medidas que resultan incompatibles con los compromisos asumidos a nivel comunitario".

El comunicado apuntó que las medidas adoptadas por Colombia responden a la decisión de Ecuador de aplicar una tasa del 30%, adoptada por razones de seguridad nacional "ante la falta de acciones firmes y equivalentes por parte de Colombia en la lucha contra el crimen organizado transnacional".

