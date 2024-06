Venezuela realiza simulacro para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio

Este domingo, 30 de junio de 2024, se realiza en Venezuela un simulacro de las elecciones presidenciales organizado por el Consejo Nacional Electoral.

>>> También le puede interesar: Multitudinario respaldo a oposición en Venezuela, en cabeza de María Corina Machado

La oposición informó que su participación en la jornada es de carácter técnico para evaluar aspectos del proceso.

Para la actividad de este domingo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó 1.174 centros de votación en toda la nación y desde las 8:00 a. m. los ciudadanos han podido acudir a cualquiera de ellos para familiarizarse con el proceso electoral.

Publicidad

Elvis Amoroso, presidente del CNE, manifestó: “Le estamos dando la oportunidad al mundo para que se dé cuenta de que es un sistema electoral transparente, donde todos pueden venir a hacer su simulacro. Nos están acompañando veedores del mundo que están observando lo que está ocurriendo en nuestra querida patria Venezuela”.

Esta cita también tiene como objetivo la verificación del sistema de votación.

Publicidad

El próximo 28 de julio, al menos 21 millones de personas están llamadas a votar en unos comicios en los que participarán 10 candidatos, entre ellos el actual mandatario Nicolás Maduro, quien busca su tercer mandato, así como Edmundo González Urrutia, aspirante de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática.

Para la actividad de este domingo, el oficialismo llamó a sus militantes a participar, mientras que la plataforma opositora decidió no movilizar a sus simpatizantes, pero sí hacer una participación de carácter técnica.

Por otro lado, como parte de la campaña, ambos candidatos siguen realizando visitas en diferentes regiones del país.

Millones de ciudadanos de Venezuela en el extranjero no podrán votar

De cara a los comicios en el vecino país, venezolanos en Colombia y alrededor del mundo denuncian que no podrán ejercer su derecho al voto.

Publicidad

De más de 4 millones de venezolanos en el extranjero aptos para elegir presidente, solo 69.000 lograron hacer su inscripción.

“Uno se siente como que decepcionado, o sea, es mi país, por qué nos niegan ese derecho”, manifestó Kellybeth Patricia Ramírez, venezolana que vive en Colombia.

Publicidad

“A mí me hubiese gustado poder tener la foto este 28 de julio con el dedo marcado de tinta. No lo voy a tener”, dijo Alejandro Méndez, venezolano que es gerente de @cedrizuela.

Kellybeth y Alejandro salieron de Venezuela hace varios años, cansados de la realidad que allí vivían.

Recientemente, ambos buscaron ser parte de la que consideran podría ser la oportunidad para que todo cambie, las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, pero no lo consiguieron.

“Yo intenté inscribirme para poder votar acá porque desde acá yo he votado hasta en las primarias y me decían que tenía que tener pasaporte vigente. Aparte de eso, tenía que tener visa o tenía que tener cédula de extranjería y, la verdad, no la tengo. Tengo solamente el permiso de protección temporal”, explicó Kellybeth.

Publicidad

“La segunda limitante, tener la cédula laminada. No importaba que estuviera vencida o no, pero los venezolanos no podemos renovar cédula en el extranjero. Es decir, yo, por ejemplo, que tengo 10 años en Colombia, si boté la cédula, perdí la cédula o me la robaron, ya no tengo un documento para inscribirme”, complementó Alejandro.

Sin embargo, estos no son casos aislados.

Publicidad

Eduardo Battistini, presidente del Partido Primero Justicia en el exterior, contó que “la cifra oficial es que fuimos 69.000 venezolanos los que logramos inscribirnos formalmente, es decir, cumplir todos los procesos que el régimen de Maduro colocó para poder ejercer el voto. Pero cuando se compara eso con la cifra de venezolanos elegibles para votar que nos encontramos fuera de Venezuela, que es aproximadamente 4 millones de venezolanos, te das cuenta que hay una brecha gigantesca”.

Es decir, los requisitos afectaron a los venezolanos alrededor del mundo.

Para analistas, el mensaje es claro. “No se trata solamente de restarle votos a la oposición, sino también de restarle poder a este hecho político que se está gestando”, adujo César Báez, analista político.

Sin embargo, para aquellos que dejaron su país, dicen, la esperanza no se pierde.

Publicidad

“Mi familia, la mayoría se encuentra en Venezuela. Tengo familias que son políticamente neta de María Corina Machado y la verdad es que ahí están. La verdad yo me siento satisfecha de saber que toda mi familia va a votar y que sé que algún día voy a regresar a Venezuela”, concluyó Kellybeth.

>>>También puede leer: Colombia avanza en la importación de gas desde Venezuela: ministro de Minas y Energía