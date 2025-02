Video: este es el momento exacto del accidente de avión de Delta en aeropuerto de Toronto, en Canadá

Las autoridades canadienses analizan los videos que captaron el momento exacto del accidente de un avión de Delta Airlines . La aeronave se volcó cuando aterrizaba en el aeropuerto internacional Pearson de Toronto, dejando al menos 15 heridos, tres de ellos de gravedad.

De manera milagrosa, como catalogaron algunos medios, el accidente no dejó ninguna víctima fatal. Además, según los videos, los ocupantes del avión instantes después de que se produjera el accidente muestran a los pasajeros saliendo del fuselaje, que estaba en posición invertida.

Estas imágenes también muestran que el avión había perdido sus alas y se había iniciado un fuego. No obstante, el cuerpo bomberil del aeropuerto llegó con rapidez a la zona para controlar la emergencia y ayudar a los pasajeros.

Las autoridades de Canadá aclararon que fueron 15 las personas que resultaron heridas. Al menos tres resultaron de gravedad y fueron evacuadas en helicóptero. Se trata de un menor, un hombre de unos 60 años y una mujer de unos 40 años.

"Estamos agradecidos de que no se produjeran fallecidos y solo haya lesiones de relativa levedad", declaró Deborah Flint, consejera delegada del organismo responsable de los aeropuertos del área metropolitana de Toronto.

El accidente se produjo alrededor de las 14:15 hora local (19:15 GMT) cuando el vuelo 4819, operado por Endeavor Air (una subsidiaria de Delta) con 76 pasajeros y cuatro tripulantes, se disponía a aterrizar en Toronto procedente de Mineápolis (Minesota, EE.UU.).

El avión, un Mitsubishi CRJ900 fabricado por la empresa canadiense Bombardier hace 16 años es una variante del modelo CRJ700 de American Airlines que en enero colisionó en Washington con un helicóptero militar, accidente en el que murieron 67 personas.

Aunque durante varias horas los responsables del aeropuerto Pearson, el más importante de Canadá y uno de los más transitados de Norteamérica, suspendieron todas las operaciones de despegue y aterrizaje, en la noche del lunes la actividad se había reiniciado.

Pero Flint advirtió que dos pistas estarán cerradas durante varios días, lo que afectará la fluidez de las operaciones.

