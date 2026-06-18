VIDEO | Se registraron disparos en el Times Square de Nueva York, EE. UU.: esto se sabe

El jueves por la tarde se escucharon varios disparos en la famosa Times Square de Nueva York, sin que se registraran heridos ni detenciones, según informó la policía de la ciudad. El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) confirmó el incidente a la AFP en la zona, que ha recibido a numerosos aficionados del Mundial que visitan la ciudad estadounidense desde el inicio del torneo la semana pasada.

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Un video difundido en redes sociales mostró el pánico que se desató entre la gente en Times Square en el momento en que se escucharon los disparos.

BREAKING: Shots fired in Times Square in Manhattan, New York, after the Knicks parade.



No injuries have been reported. pic.twitter.com/hFXaHUKwmG — World Source News (@Worldsource24) June 18, 2026

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