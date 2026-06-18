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Noticias Caracol  / MUNDO  / VIDEO | Se registraron disparos en el Times Square de Nueva York, EE. UU.: esto se sabe

VIDEO | Se registraron disparos en el Times Square de Nueva York, EE. UU.: esto se sabe

El incidente se habría presentado tras el partido de baloncesto de los Knicks. Además, la ciudad de Nueva York ha recibido a numerosos aficionados del Mundial.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 18 de jun, 2026
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Disparos en el Times Square de Nueva York.
Disparos en el Times Square de Nueva York.
Redes sociales

El jueves por la tarde se escucharon varios disparos en la famosa Times Square de Nueva York, sin que se registraran heridos ni detenciones, según informó la policía de la ciudad. El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) confirmó el incidente a la AFP en la zona, que ha recibido a numerosos aficionados del Mundial que visitan la ciudad estadounidense desde el inicio del torneo la semana pasada.

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Un video difundido en redes sociales mostró el pánico que se desató entre la gente en Times Square en el momento en que se escucharon los disparos.

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