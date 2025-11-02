En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Videos | Fuerte terremoto de magnitud 6,3 en Afganistán deja al menos cinco muertos: hay heridos

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), que mide la actividad sísmica en el mundo, informó que el sismo se produjo a una profundidad de 28 kilómetros.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 2 de nov, 2025
Un terremoto de magnitud 6,3 sacudió el norte de Afganistán la madrugada del lunes. -
Getty Images

