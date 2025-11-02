En vivo
Noticias Caracol
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Impactante video | Al menos 23 muertos por explosión en supermercado en el norte de México

Impactante video | Al menos 23 muertos por explosión en supermercado en el norte de México

El incidente ocurrió en la ciudad de Hermosillo. La mayoría de las víctimas fallecieron por inhalar gases tóxicos.

Por: AFP
Actualizado: 2 de nov, 2025
Explosión en México.
Explosión en México.
AFP

