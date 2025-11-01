En vivo
BOGOTÁ / Abogado de familia de Jaime Esteban Moreno da detalles de la golpiza: capturado estudia en Los Andes

Abogado de familia de Jaime Esteban Moreno da detalles de la golpiza: capturado estudia en Los Andes

Camilo Rincón, quien representa a la defensa de la familia, explicó que Jaime Esteban Moreno, al parecer, tuvo una "discrepancia verbal" dentro de una discoteca. Al salir, lo agredieron violentamente.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 1 de nov, 2025
Abogado de familia de Jaime Esteban Moreno da detalles de la golpiza

