Policía da nuevos detalles de hallazgo de petardos de bajo alcance en tiendas Falabella de Bogotá

Tras reportar el hallazgo de tres petardos de bajo alcance en las tiendas de Falabella de los centros comerciales Multiplaza, Titán y Centro Mayor, en distintos puntos de Bogotá, la Policía Metropolitana se pronunció. Los artefactos explosivos fueron encontrados entre la noche del 31 de octubre y la de este sábado 1 de noviembre, según informó la empresa.

"Tan pronto como conocimos la situación se informó a las autoridades, quienes se han hecho presentes en las tiendas, han dado un manejo técnico a los hallazgos y adelantan las investigaciones pertinentes. En consecuencia, pensando en la seguridad de nuestros clientes, de la mano de nuestros equipos expertos y en coordinación con las autoridades se activaron todos los protocolos necesarios para garantizar la seguridad de nuestros clientes y colaboradores", indicó Falabella.



Policía da nuevos detalles sobre artefactos hallados en Falabella

En un comunicado, la Policía Metropolitana de Bogotá señaló que, de manera inmediata, unidades especializadas del Grupo Antiexplosivos aseguraron las áreas. "En estos momentos se adelantan labores de verificación técnica y recolección de elementos materiales probatorios que permitan determinar el origen y presuntos responsables", añadió la institución.

La Policía añadió que "las sustancias encontradas fueron trasladadas a los laboratorios de química forense, donde se realizarán los análisis correspondientes para establecer su composición. La Policía Nacional continúa trabajando de manera articulada con Falabella Colombia para esclarecer los hechos".



Por otro lado, Falabella indicó que "en este momento todas nuestras operaciones se desarrollan con normalidad. Agradecemos profundamente el trabajo de las autoridades y de las administraciones de los centros comerciales, con quienes sostenemos una comunicación constante y colaboraremos plenamente. Reiteramos que la seguridad de quienes nos visitan y de quienes hacen parte de nuestro equipo es, y seguirá siendo, nuestra máxima prioridad".



Cabe resaltar que algunos usuarios en la red social X se han preguntado porque algunos almacenes se encuentra cerrados. ¿Por qué está cerrado Falabella de Centro Mayor? ¿Y está la policía?", dijo alguien, a lo que la empresa respondió: "En este momento la tienda no está operando debido a una revisión preventiva de seguridad. Estamos coordinando con la administración del centro comercial para reabrir cuanto antes. Recuerda que puedes escribirnos al interno si tienes alguna solicitud".

LAURA VALENTINA MERCADO

NOYICIAS CARACOL DIGITAL