Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Asesinan a balazos a un alcalde en México: video muestra minutos previos al ataque

Asesinan a balazos a un alcalde en México: video muestra minutos previos al ataque

El ataque al alcalde Carlos Manzo dejó un agresor abatido y dos personas capturadas. Las autoridades federales y estatales investigan los hechos.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 2 de nov, 2025
Asesinan al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, durante celebración del Día de Muertos en Michoacán
El alcalde fue asesinado mientras asistía a un evento público en Uruapan con motivo del Día de Muertos. -
Redes sociales Carlos Manzo

