Ataque de Estados Unidos sobre supuesta narcolancha deja tres muertos, afirma jefe del Pentágono

Un ataque estadounidense a una presunta embarcación de tráfico de drogas en el Caribe mató a tres personas el sábado, afirmó el jefe del Pentágono de Estados Unidos, Pete Hegseth, en el último de estos ataques en aguas internacionales.

"Esta embarcación, como TODAS LAS DEMÁS, era conocida por nuestra inteligencia por estar involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos", dijo Hegseth en X. Añadió que "tres hombres narcoterroristas estaban a bordo de la embarcación durante el ataque, efectuado en aguas internacionales".



Ataque a otras lanchas ya había dejado 14 fallecidos

Este martes, el jefe del Pentágono afirmó que fuerzas estadounidenses mataron a 14 presuntos narcotraficantes en ataques contra cuatro lanchas en el océano Pacífico.

El gobierno de Donald Trump comenzó a principios de septiembre su ofensiva en el Caribe contra embarcaciones presuntamente cargadas de drogas procedentes de Venezuela. Los ataques, en los cuales ya destruyó al menos 14 embarcaciones, se ampliaron luego al Pacífico, donde operan carteles colombianos y mexicanos.



El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo en X que "un total de 14 narco-terroristas fueron eliminados" y uno sobrevivió en tres ataques realizados el lunes en aguas internacionales.



"Nuestros servicios de inteligencia conocían las cuatro embarcaciones, que transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y transportaban narcóticos", añadió.

La publicación del jefe del Pentágono incluía un video de los ataques, el primero de los cuales tuvo como objetivo dos embarcaciones que parecían estar amarradas juntas, y los otros dos contra embarcaciones que navegaban a toda velocidad en mar abierto.

