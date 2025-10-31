Habló discoteca donde María José Ardila hizo mortal reto en Cali: esto encontraron en inspección

La muerte de María José Ardila, una joven de 23 años, ha generado conmoción en Cali y en todo el país. La mujer perdió la vida tras participar en un reto de consumo de alcohol dentro de una discoteca, donde el premio ofrecido era de 1.500.000 pesos. El caso, ocurrido el sábado 25 de octubre, es investigado por la Fiscalía General de la Nación, que busca esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se dieron los hechos y determinar posibles responsabilidades del establecimiento.

El padre de la víctima, Andrés Ardila, habló con Noticias Caracol y entregó su testimonio sobre lo sucedido aquella noche. Según su relato, su hija salió a celebrar el cumpleaños de una amiga junto a dos compañeras. “Esto es algo muy triste. Mi hija salió a celebrar el cumpleaños de una de sus mejores amigas, salieron dos amigas y mi hija, fueron primero a comer y luego salieron a una discoteca muy conocida aquí en Cali, donde ofrecieron un reto de ganarse 1.500.000 pesos por ingerir una cantidad enorme de alcohol, ella accedió al reto, hace casi todas las pruebas, las pruebas eran algo impresionante como una cerveza fondo blanco, 13 segundos de una botella de aguardiente fondo blanco, ocho shots de tequila. Era una cosa absurda”, contó el padre.

Según el testimonio, en una de las últimas rondas del reto, la joven manifestó que una de las bebidas tenía un sabor extraño. “Cuando ella se tomó un trago que parece un coctel negro, ella dijo que sabía horrible. Después de eso, ella perdió el conocimiento”, relató. El padre agregó que su hija se desmayó, vomitó y sufrió una broncoaspiración: “En ese momento que está desmayada se vomitó, bronco aspiró su propio vómito y después de bronco aspirar se quedó sin respiración. Desgraciadamente, la discoteca no tenía ningún esquema de seguridad, no tenía una ambulancia, no tenía un paramédico, absolutamente nada. Ni siquiera fueron capaces de llevar a mi hija hasta el hospital”.



Noticias Caracol conoció que el reto que debía cumplir María José consistía en los siguientes seis pasos:



Reto: "Cucaracho" doble en 5 segundos - premio: Cóctel a elección gratis

Reto: Tomarse 3 shots en 5 segundos - premio: Cerveza

Reto: Tomarse una cerveza sin parar - premio: Torta de shots

Reto: Tomarse tres shots sin las manos - premio: Caneca

Reto: 13 segundos de guaro sin regar nada - premio: Una botella de aguardiente

Reto: 8 shots diferentes con pitillo - premio: $1.500.000



Tras conocerse el caso, la Fiscalía General de la Nación informó que analiza videos de la noche del evento y testimonios de los presentes, además de solicitar los resultados del informe de Medicina Legal para determinar si el licor consumido por la víctima era original o presentaba signos de adulteración.



Lo que encontraron en la discoteca donde la joven hizo reto de licor

Horas después del fallecimiento de la joven, la discoteca Sagsa Bar, donde se desarrolló el reto, publicó un comunicado en sus redes sociales. En el texto, el establecimiento expresó: “SAGSA BAR lamenta con profunda tristeza los hechos ocurridos el sábado 25 de octubre del presente año. Expresamos nuestra solidaridad, apoyo y acompañamiento a la familia en este difícil momento y reafirmamos nuestra disposición a brindar todo el apoyo y colaboración necesarios desde el lugar que nos corresponda”.



El bar también informó que su cuenta principal de Instagram presenta inconvenientes técnicos y que, mientras se soluciona, habilitó un nuevo perfil para continuar comunicando información general. “Agradecemos su comprensión y el interés en mantenerse informados por este medio”, añadió la administración del lugar, sin mencionar más detalles del hecho.

Por su parte, la Secretaría de Salud de Cali realizó una visita de inspección al establecimiento. Según el secretario de Salud, Germán Escobar, la documentación del bar se encontraba en regla. Sin embargo, el funcionario recordó que los locales tienen la obligación de actuar de inmediato en caso de emergencias médicas. “Cualquier establecimiento que tenga una persona que tenga un problema de salud como un desmayo, etcétera, debe accionar inmediatamente a los organismos de socorro, a las entidades de salud. Está la línea 1 2 3 en todas las ciudades, en todo Colombia, que es la línea de emergencias para cualquier tipo de emergencia”, explicó Escobar en entrevista con Noticias Caracol.

La Asociación de Bares y Restaurantes (Asobares) también se refirió a los resultados de la inspección. Su presidente en Cali, Manuel Pineda, informó que el local contaba con los permisos y que el licor comercializado cumplía con los requisitos de legalidad. “Ayer las autoridades verificaron el licor, revisaron todo, absolutamente revisaron hasta las paredes del sitio para que no hubiera caletas y salió todo perfecto. Todo el establecimiento tenía absolutamente todos sus documentos en regla, tenía su licor con toda la trazabilidad, con todas sus facturas”, aseguró Pineda en Noticias Caracol En Vivo.

El representante gremial explicó que Asobares solicitó a la Procuraduría General de la Nación una investigación exhaustiva para evitar que casos similares se repitan. “Lo que hemos hablado en este caso siempre primero es con la Procuraduría para que hagan toda la investigación necesaria y que este tipo de accidentes nunca vuelvan a suceder, no solamente en Cali, sino en ningún rincón del mundo”, afirmó.

Pineda advirtió sobre los riesgos de los retos de consumo rápido, que se han popularizado en redes sociales. “Pasan por rondas tomando algunas bebidas. Han participado muchas veces, muchas personas, en estos retos a nivel mundial donde se juega y se empieza a tomar y parece inofensivo, pero miren este resultado”, comentó y explicó que el personal de los bares no está preparado para atender emergencias médicas graves. “Nosotros con todo el personal que tenemos en el sector nocturno estamos capacitados para cubrir algunas emergencias, pero no todas. Hay unos límites y no tenemos una preparación para una broncoaspiración”, dijo.

El presidente de Asobares afirmó que se llamó una ambulancia, pero que “se iba a demorar también un tiempo”. Agregó que la organización ya se comunicó con la discoteca y le solicitó suspender cualquier tipo de reto. “Los hemos visto a ellos siempre muy atentos de todo lo que ha pasado y les hemos también nosotros hecho la solicitud, a lo cual ellos han dicho que jamás van a volver no solamente a promover ese reto, sino ningún otro reto que lleve temas de consumo, de excesos, sea de comidas, sea de bebidas de ninguno”, expresó Pineda.

Se debe destacar que el padre de la joven informó que fueron las amigas de su hija quienes intentaron buscar ayuda, pero no recibieron respuesta inmediata. “Ellas bajaron del sitio y trataron de coger un taxi. Los taxistas, pensando que ella estaba alicorada, no la recogieron. Llamaron a un amigo que vivía cerca al sitio, él las recogió y las llevó al hospital. Cuando van ellos en camino me llamaron, yo salgo como loco, llegué al hospital y estando en la parte de reanimación veo morir a mi hija tres veces. La revivieron, la entubaron y ahí comenzamos a orar muchísimo por ella, a pedir mucha fuerza”, dijo.

Pese a los esfuerzos médicos, la mujer falleció tras permanecer dos días en la unidad de cuidados intensivos. “Fueron 17 minutos en reanimación y realmente luchó por su vida dos días más en la UCI pero no hubo nada que hacer. Realmente esto es algo muy duro, su cerebro se quedó sin oxígeno más de tres minutos y esto causa muerte cerebral. Ayer, más o menos 4:00 de la tarde, tomamos la decisión de desconectarla ya con 0 probabilidades de que viviera”, agregó el padre, que anunció que interpondrá una denuncia contra el bar por presuntas omisiones en la atención.

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.