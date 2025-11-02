En vivo
Trump cree que los días de Nicolás Maduro en el gobierno de Venezuela están contados

Trump cree que los días de Nicolás Maduro en el gobierno de Venezuela están contados

El presidente de Estados Unidos no confirmó si piensa hacer un ataque a territorio venezolano. Sin embargo, duda que haya una guerra con el país vecino.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 2 de nov, 2025
Trump amenaza a Venezuela si no acepta retorno de presos y personas de instituciones mentales
Al ser consultado sobre si Estados Unidos entraría en guerra con Venezuela, dijo: "Lo dudo. No lo creo".
