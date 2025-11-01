Shakira salió a las calles de Bogotá a celebrar Halloween en compañía de sus hijos

La noche de Halloween dejó una grata sorpresa para los habitantes de Bogotá. La cantante Shakira fue vista recorriendo las calles de la capital colombiana junto a sus hijos, Sasha y Milan, disfrutando de la tradicional noche de pedir dulces.

La artista barranquillera, que se encuentra en la capital porque está noche dará un gran espectáculo en el centro de eventos Vive Claro , decidió sumarse a la celebración de manera sencilla y cercana, sin grandes alardes ni apariciones públicas anunciadas. Vestidos con coloridos disfraces, tanto ella como sus hijos compartieron con otros niños y familias que también participaban en la festividad.

Por lo que dejó ver en una publicación de Instagram, la artista se disfrazó de mujer de la época victoriana, su hizo Milán, el mayor, de conejito, mientras que Sasha se vistió de vampiro. En las fotos también se le vio rodeada de personas disfrazadas de astronautas, personajes de cómic y trajes de fantasía.



Con los años, la reconocida artista colombiana ha dejado ver su especial gusto por la celebración de Halloween, una fecha que disfruta al máximo junto a su familia. En diversas ocasiones ha lucido atuendos originales y llamativos, entre ellos el de La Mujer Maravilla, destacando por su imaginación y entusiasmo. Su autenticidad, encanto y la relación afectuosa que mantiene con sus hijos la han hecho una figura entrañable y admirada por sus seguidores.



Concierto de Shakira en la capital contará con la participación de Filarmónica de Mujeres de Bogotá

40 mil personas en Bogotá asistirán al concierto de la interprete de 'Loba', el cual se realizará escenario de Vive Claro Distrito Cultural en la noche de este 1 de noviembre y hace parte de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran'. El espectáculo busca cautivar una vez más a los fanáticos de barranquillera, con una selección que incluirá tanto sus clásicos más recordados como las canciones de su nuevo álbum.

Además, contará con novedades que no formaron parte del show de febrero, entre ellas, la presentación especial de la Filarmónica de Mujeres de Bogotá, que añadirá un toque único a la experiencia musical y simboliza la unión de dos mundos distintos: por un lado, el de la artista colombiana de mayor proyección internacional, y por otro, el de las jóvenes intérpretes que están renovando la escena musical a través del trabajo colectivo.

Es de recordar que la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran' surgió como una declaración de resiliencia y empoderamiento tras una etapa decisiva en la vida de Shakira, y compartir escenario con una orquesta conformada exclusivamente por mujeres refuerza ese mensaje de fortaleza, unión y renovación.

La Filarmónica de Mujeres de Bogotá, bajo la dirección de la maestra Paola Ávila, se distingue por su alto nivel artístico y por su compromiso con la igualdad de género en la música. De esta forma, la cantante barranquillera, quien ha promovido la educación y el liderazgo femenino a través de su Fundación Pies Descalzos, se une a una agrupación que representa esos mismos ideales dentro del panorama cultural.

