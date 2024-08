Vigilante perdió un brazo cuando salía un camión e iba a cerrar el portón: quedó en video

Josué Leonardo Namay, de 30 años, perdió su brazo derecho después de que este quedara atrapado entre el portón de hierro de la empresa para la que trabaja como vigilante y un camión de carga que salía en ese momento.

Un video muestra cuando el vigilante abre el portón, se ubica a un lado y alza su brazo derecho por última vez para despedirse del conductor del camión que estaba próximo a dejar las instalaciones de la empresa en Trujillo, Perú.

Después de unos segundos, el camión avanza lentamente hacia la calle y cuando está próximo a superar totalmente el portón, el vigilante es tocado por la parte trasera del vehículo y cae al piso mientras al mismo tiempo se cierra la puerta y le atrapa el brazo.

El camión da reversa, el portón se vuelve a abrir y el vigilante queda a un costado, arrodillado, en medio del dolor, viendo lo que había sucedido con su brazo.

En el video se puede ver que de inmediato se acerca un hombre también con casco, corre a un lado del camión y desaparece.

Posteriormente llega otra persona, que pareciera ser al conductor del camión, quien al ver al vigilante en el piso se toma la cabeza, habla con él y se tira al piso como lamentando lo sucedido.

Vigilante mutilado relató lo sucedido

En diálogo con el medio de comunicación La República, el vigilante Josué Leonardo Namay contó cómo sucedió el accidente.

“Yo estaba abriendo el portón de ambas hojas, tanto derecho como izquierdo. En el lado izquierdo no se podía abrir muy bien por un problema con las parihuelas. Sostenía el portón para que el vehículo pudiera salir y mientras lo hacía, me di cuenta de que el camión estaba chocando con los cables de la parte externa. Avisé al conductor, pero hizo caso omiso y siguió avanzando. Sentí el impacto que me jaló hacia el portón y vi que mi brazo estaba destrozado”, relató Namay.

El vigilante complementó: “Pedí ayuda, pero nadie me auxilió. Solo después de un tiempo, el chofer bajó a ver qué había pasado y en su desesperación me tuvo que ayudar hasta que llegó la ambulancia del SAMU para llevarme a la clínica”.

La familia de Namay anunció que tomará acciones legales contra la empresa por falta de apoyo hacia el vigilante mutilado. El accidente ocurrió el 20 de julio de 2024.

⚠️VIDEO EN EL ENLACE⚠️ ¡Tragedia en el trabajo! 🚨 Un vigilante perdió el brazo al quedar atrapado entre un portón y un camión mientras intentaba cerrarlo. La familia denuncia negligencia de la empresa. El accidente fue captado por cámaras de seguridad 👉… pic.twitter.com/VPY2uQcZfA — Sol Tv Perú (@soltvcanal) August 1, 2024

