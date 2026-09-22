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COLOMBIA

Hombres son señalados de explotar sexualmente e inducir a consumir sustancias a niñas indígenas

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