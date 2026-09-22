Capturan en Caldas a pareja que habría agredido a menor de dos años hasta causarle la muerte

Una menor de dos años en Caldas falleció este 20 de septiembre por muerte cerebral. Dos días después, la Fiscalía General de la Nación reveló que la madre y el padrastro de la pequeña fueron judicializados por este hecho. El ente judicial investigó los hechos que presuntamente condujeron al fallecimiento de la niña y reveló los pormenores de este caso.



Y es que la pareja es señalada de haber cometido graves agresiones y maltratos contra la niña de dos años en La Dorada (Caldas). Dichas acciones presuntamente desencadenaron la muerte cerebral de la niña y su posterior fallecimiento. La Fiscalía General de la Nación compiló elemento material probatorio y se refirió a su tesis investigativa.

¿Cómo habría fallecido la menor de edad en Caldas?

De acuerdo con la investigación del ente judicial, la pareja llegó hasta un centro asistencial con la niña inconsciente el pasado miércoles 16 de septiembre. Allí argumentaron que la menor se había golpeado la cabeza, según lo recopilado por los funcionarios. Debido a su condición de gravedad, la menor de edad fue sometida a una cirugía. Lamentablemente, la infante falleció por muerte cerebral el pasado 20 de septiembre. El dictamen del Instituto Colombiano de Medicina Legal reportó que la niña también tenía varios hematomas en todo su cuerpo, así como cicatrices por quemaduras y signos de desnutrición.

La menor estuvo protegida por el ICBF hasta diciembre de 2025

Una vez inició la investigación para averiguar qué habría podido ocurrir con la niña, los funcionarios obtuvieron testimonios y otros elementos materiales probatorios que darían muestra de posibles episodios de violencia intrafamiliar que presuntamente vivió la menor de forma reiterada. Al parecer, sus otros dos hermanitos (cuya edad es desconocida) también habrían sufrido de esta condición de su entorno.

Además de eso, la Fiscalía también pudo establecer que la menor fue objeto de intervención previa por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y permaneció bajo protección de esa entidad desde los dos meses hasta diciembre de 2025.

Un fiscal de la Seccional Caldas les imputó los cargos de homicidio agravado y violencia intrafamiliar agravada. Los cargos no fueron aceptados y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.



Los menores asesinados en 2026: cifra va en aumento a comparación de 2025

De acuerdo con los datos de Medicina Legal, de enero a junio de 2026, 339 menores de edad han sido víctimas de homicidio en Colombia. El grupo etario que más casos registra corresponde al de la primera infancia, cuya edad comprende entre los 0 y 5 años, con 120 registros de asesinatos cometidos. La cifra ha registrado un aumento en comparación con 2025. Y es que en el primer semestre del año pasado había registro de 313 casos, 26 menos que este año.

María Paula Rodríguez Rozo

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