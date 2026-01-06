IPC Colombia 2025: ¿Cómo ha variado indicador y de qué forma incidirá sobre arriendos y más tarifas?

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ha constituido como la herramienta de medición idónea para diagnosticar la salud financiera de los hogares y las familias en Colombia. Y es que este conocido indicador es aquel encargado de monitorear las fluctuaciones en los precios de la canasta de bienes y servicios básicos, ofreciendo una hoja de ruta clara para que tanto organizaciones como particulares proyecten sus finanzas de cara a los próximos periodos.

Durante los últimos tres años, las cifras suministradas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) han puesto en evidencia un proceso de reducción de este índice, lo que indica entonces una deflación notoria entre los hogares colombianos. La trayectoria inflacionaria en el país ha experimentado transformaciones notables desde uno de sus resultados más altos, alcanzado en 2022 un registro histórico del 13,12%. Desde ese momento, Colombia entró en una etapa de desescalada paulatina que ha definido la dinámica económica reciente.



¿Cómo ha variado el IPC en Colombia durante los últimos 3 años?

El seguimiento detallado de los datos permite observar cómo el país ha recuperado terreno en la búsqueda de una inflación controlada:

Periodo 2023: tras el máximo del año anterior, el IPC logró moderarse hasta cerrar en un 10,15% .

tras el máximo del año anterior, el IPC logró moderarse hasta cerrar en un . Periodo 2024: al finalizar el mes de noviembre de ese año, la variación anual del índice se reportó en un 5,20% .

al finalizar el mes de noviembre de ese año, la variación anual del índice se reportó en un . Periodo 2025: Con la información disponible hasta noviembre, la inflación anualizada alcanzó el 5,30%, aunque se estima que esta pueda presentar algún leve incremento con corte a diciembre del mismo año.

¿Qué es el IPC y para qué sirve?

El Índice de Precios al Consumidor de Colombia (IPC) es un indicador que, como su nombre lo indica, tiene como función medir de qué forma han evolucionado los precios de los bienes o servicios a los que más acceden los hogares en Colombia, razón por la cual resulta siendo indispensable para que las autoridades puedan calcular cuál es el costo de vida que tienen los habitantes del país. Según información del Banco de la República, cuando este tiene una variación positiva, el índice corresponde respectivamente a la inflación al consumidor, y cuando este tiende a una negativa, respecta a deflación.



El IPC se basa, entonces, en la evolución que han tenido los precios de la canasta básica de referencia en Colombia (aquel paquete de los bienes y servicios que más se consumen en el país), la cual está integrada de 443 artículos divididos en los siguientes doce grupos de gasto:



Alimentos y bebidas.

Prendas de vestir.

Arriendos.

Servicios públicos.

Artículos para el hogar.

Salud.

Transporte.

Servicios de información y comunicación.

Recreación.

Cultura.

Educación.

Restaurantes y hoteles.

Esta cifra de cierre del IPC correspondiente a 2025 adquiere una relevancia estratégica en el inicio del presente ciclo, debido a que actúa como el parámetro técnico esencial para ajustar el costo de diversos productos y prestaciones en el mercado nacional. En Colombia, la normativa y la práctica económica establecen que múltiples rubros deben indexarse obligatoriamente basándose en la inflación registrada al finalizar el periodo previo.



A continuación, se detallan algunos de los incrementos anuales que se rigen estrictamente bajo el comportamiento del índice inflacionario del último año:



Arriendos.

Peajes (con otros factores adicinales).

Avalúos catastrales.

Servicios médicos particulares.

¿Cómo se mide el IPC mensualmente en Colombia?

Para garantizar la precisión de este indicador, se realiza un monitoreo mensual que abarca más de 55.000 puntos de contacto distribuidos en 38 centros urbanos del territorio nacional. Este relevamiento incluye diversos canales comerciales, desde el comercio minorista tradicional y centrales de abasto hasta grandes cadenas de supermercados y proveedores de servicios especializados. Con el fin de simplificar el análisis, los datos obtenidos se organizan mediante un sistema de ponderación basado en los hábitos de consumo de la población, lo que facilita la observación de las fluctuaciones de costos a través de periodos prolongados.

La responsabilidad técnica de este proceso recae sobre el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), organismo encargado de gestionar el ciclo completo de la información oficial, desde su recolección hasta su divulgación. Los reportes se presentan formalmente el quinto día hábil de cada mes, ofreciendo un balance detallado sobre el comportamiento de los precios en tres cortes temporales específicos:



Variación mensual: El desempeño registrado durante el mes calendario anterior.

El desempeño registrado durante el mes calendario anterior. Variación año corrido: El acumulado desde el inicio del año actual hasta la fecha de corte.

El acumulado desde el inicio del año actual hasta la fecha de corte. Variación anual: El comportamiento del costo de vida durante los últimos doce meses.

