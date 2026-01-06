Colombia envió nota de protesta a Estados Unidos ante amenazas de Trump sobre intervención militar

El Gobierno nacional se apoyará en los organismos multilaterales para enfrentar las amenazas de una eventual operación militar de Estados Unidos como la del pasado sábado en Venezuela. Así lo señaló este martes la canciller Rosa Villavicencio en una rueda de prensa, en la cual declaró: "Seguimos insistiendo en que debe cumplirse el derecho internacional, deben respetarse los principios de la democracia y deben respetarse también los principios que se han creado en el orden internacional que están contenidos en la Carta de las Naciones Unidas".

La ministra de Relaciones Exteriores colombiana señaló que, ante el nuevo incidente en la relación con Estados Unidos, su despacho mandó una nota de protesta por las recientes ofensas de Trump al presidente de la República, Gustavo Petro, y que este martes se reunirá con el jefe de misión de Washington en Bogotá, John McNamara, para reiterar ese malestar.

"La reunión que tendremos hoy con el representante de Estados Unidos es justamente para presentar nuestra nota verbal de rechazo a estas injurias, a estas amenazas que no son solamente para el presidente Gustavo Petro, que es nuestro presidente elegido democráticamente, es el presidente legítimo (...) sino una ofensa a nuestro país", agregó Villavicencio.



El domingo, el presidente estadounidense, Donald Trump se refirió una vez más en términos despectivos a su homólogo colombiano, a quien acusa sin pruebas de "fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos" y agregó: "eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo". Al ser preguntado si eso significa que podría haber una operación de Estados Unidos en Colombia, como la que se hizo en Venezuela contra Nicolás Maduro, quien fue detenido con su esposa Cilia y ambos llevados ante un juez de Nueva York, Trump respondió: "A mí me suena bien eso".



"Nuestra idea es que no se sigan imponiendo las soluciones de facto. Lo acaba de decir la ministra, hay una trayectoria nefasta de intervencionismo en otras zonas del mundo", dijo, por su parte, el vicecanciller para Asuntos Multilaterales de Colombia, Mauricio Jaramillo Jassir, quien añadió que "Estados Unidos en el último tiempo ha amenazado a seis países: Cuba, Nigeria, Irán, México, Colombia, Venezuela, etcétera" y por eso el Gobierno del presidente Gustavo Petro lo que ha hecho "básicamente es apelar a todas las instancias multilaterales".

Eso incluye la ONU, en cuyo Consejo de Seguridad Colombia ocupa un asiento como miembro no permanente desde el pasado 1 de enero, y el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se reunirá hoy en Washington para analizar la situación. "Nuestro llamado siempre es a apelar a nuestra trayectoria democrática, a nuestra trayectoria diplomática", subrayó el vicecanciller en la rueda de prensa.

Petro amenazó el lunes con volver a tomar las armas si es necesario, como en sus años de guerrillero, para defender la soberanía de su país de la "amenaza ilegítima" de Trump. "Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma más desde el pacto de paz de 1989 (sic), pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero", dijo Petro en un largo escrito en su cuenta de X. En su juventud, Petro hizo parte de la guerrilla del M-19 que se desmovilizó en 1990 después de firmar un acuerdo de paz con el entonces presidente colombiano Virgilio Barco (1986-1990).

El Gobierno nacional convocó para este miércoles una manifestación en todo el país en defensa de la soberanía, a la cual asistirá Petro, que pronunciará un discurso en la concentración que tendrá lugar en la Plaza de Bolívar, en Bogotá.

