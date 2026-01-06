Zulma Guzmán, requerida por caso de talio en Bogotá, es llevada a prisión preventiva en Reino Unido

La Fiscalía General de la Nación fue informada de la aprehensión de Zulma Guzmán Castro en Europa, en atención a la circula roja de Interpol expedida en su contra por la muerte de dos menores de edad que consumieron un paquete de frambuesas cubiertas de chocolate impregnadas con talio.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los hechos ocurrieron en abril de 2025 y las niñas, de 13 y 14 años, fallecieron días después. (Lea también: Zulma Guzmán sale de hospital mental e inicia su proceso de extradición a Colombia)



¿Por qué hasta ahora fue notificada de su extradición?

Zulma Guzmán se encontraba hospitalizada tras haber sido rescatada por la Unidad de Policía Marítima del río Támesis, en Londres, en lo que se interpretó como un intento de quitarse la vida ante el cerco de las autoridades.

No obstante, la acusada fue dada de alta del hospital donde se encontraba y posteriormente trasladada al Tribunal de Magistrados de Westminster. Llegó vestida de chaqueta y pantalones de lana azul marino y un jersey blanco con rayas negras y allí se le notificó sobre el proceso de extradición en su contra, lo que ella no consintió. (Lea también: Dónde habría estado Zulma Guzmán, señalada de crimen con talio, antes de ser hallada en Reino Unido)



En unas semanas se dará a conocer una nueva fecha de audiencia para que Zulma Guzmán exponga pruebas de por qué no debe regresar a Colombia.



Entretanto, la juez de distrito Sarah Turnock ordenó prisión preventiva y fue trasladada a la prisión Bronzefield, la cárcel para mujeres más grande de Europa.

Publicidad

Mientras tanto, en Colombia se emitió un edicto emplazatorio para notificar formalmente a Zulma Guzmán Castro sobre el proceso en su contra, con lo que la Fiscalía puede solicitar la declaratoria de "persona ausente", permitiendo que el caso continúe sin necesidad de que la acusada esté presente físicamente en la sala de audiencias.

Guzmán Castro es la presunta responsable de la muerte de dos menores de edad y las lesiones causadas a otras dos personas mediante intoxicación con talio.



¿Qué causa el consumo de talio?

El doctor Camilo Uribe, experto toxicólogo, explicó en el programa Los Informantes que “todo depende de la dosis de la concentración y de la vía de administración".

Publicidad

Según él, el talio es el "veneno de los venenos" debido a que es inoloro y sin sabor, lo que facilita su camuflaje en alimentos sin que las víctimas lo perciban.

Añadió que en la fruta que comieron las niñas "había niveles de talio que la máquina no fue capaz de detectar, es decir, estamos hablando de niveles por encima de 3.000, son concentraciones letales".

La mamá de una de las niñas fue víctima de intoxicación con talio en diciembre de 2020 y falleció ocho meses después.

De acuerdo con la investigación, Zulma Guzmán habría tenido una relación con el papá de una de las menores y habría enviado las frambuesas para presuntamente vengarse por el fin de la relación.

Publicidad

Además, el ente acusador cuenta con un informe de 15 páginas que detalla las búsquedas que la mujer hizo en internet sobre "efectos del talio".

De ser hallada culpable, Zulma Guzmán podría enfrentar una pena de entre 40 y 50 años de prisión por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio agravado.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL