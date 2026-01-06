En vivo
MUNDO  / Trump afirmó que Maduro "es un tipo violento" y se burló de él porque intentaba imitarlo

Trump afirmó que Maduro “es un tipo violento” y se burló de él porque intentaba imitarlo

El mandatario de Estados Unidos también dijo que una cárcel, que sería El Helicoide y que describió como “una cámara de tortura en medio de Caracas”, está siendo cerrada.

Por: EFE
Actualizado: 6 de ene, 2026
Maduro “es un tipo violento y ha matado a millones de personas”, dice Trump
ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, se burló este martes 6 de enero de la forma en que el depuesto líder venezolano Nicolás Maduro, capturado por las fuerzas estadounidenses y procesado en Nueva York, bailaba mientras su Gobierno intensificaba sus amenazas contra él, y aseguró que “es violento y ha matado a millones de personas”.

El mandatario también sugirió que una cárcel, que sería la de El Helicoide, donde están varios presos políticos del régimen chavista, “una cámara de tortura en medio de Caracas que están cerrando”.

Noticia en desarrollo.

