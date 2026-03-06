DIAN alerta que es víctima de ataque de ciberseguridad en uno de sus sistemas y denuncia extorsión

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) confirmó en las últimas horas que fue víctima de un ataque informático en una de sus plataformas más importantes. La entidad dio detalles frente a los datos personales de algunos tras el incidente para que los colombianos tengan más conocimiento sobre los efectos de esta vulneración digital.



La entidad reveló, tras procesos de verificación y análisis, que la plataforma que se vio comprometida es el sistema de agendamiento de citas, desarrollado por CIEL Ingeniería, proveedor tecnológico externo de la DIAN. “Se confirmó la ocurrencia de un ataque informático externo que involucró acceso no autorizado a datos personales de usuarios del sistema”, puntualiza el comunicado.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Una vez fue identificado el daño hecho, la entidad deshabilitó los servicios que fueron comprometidos por el ciberataque y se activaron los protocolos para adoptar medidas que contuvieran el evento, salvaguardaran la información sensible y previnieran que haya otros accesos no autorizados.



Así las cosas, la DIAN dio un parte de calma a los usuarios hay verificar que:

La información tributaria y aduanera de los contribuyentes no se ha visto comprometida ni vulnerada.

Las contraseñas y credenciales de acceso se encuentran protegidas y no han sido objeto de ataque.

Los servicios misionales y la atención a la ciudadanía continúan prestándose de manera continua y sin afectaciones.

A la fecha, no se ha afectado la operación esencial de la entidad.

En estos momentos, la Dirección se encuentra trabajando de la mano con el desarrollador del sistema para restablecer el servicio de agendamiento de citas. Al mismo tiempo, se instauró una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que se haga una investigación por el presunto delito de extorsión y otras conductas vinculadas al ciberataque. Además, se adelantan las acciones correspondientes para reportar el caso a la Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad nacional de protección de datos personales.



La entidad recalcó que, aunque el servicio de agendamiento esté deshabilitado temporalmente, los 56 puntos de atención dispuestos en el territorio nacional continúan abiertos para la ciudadanía que requiera hacer trámites o servicios.



María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia?

Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co