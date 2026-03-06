En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
GUERRA ORIENTE MEDIO
TRUMP SOBRE CUBA
LISTA DE ESMALTES PROHIBIDOS
LLUVIAS EN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Policía encontró motos presuntamente hurtadas dentro de una vivienda en Bogotá: mujer fue capturada

Policía encontró motos presuntamente hurtadas dentro de una vivienda en Bogotá: mujer fue capturada

Los uniformados del CAI Vista Hermosa dieron con la ubicación de la vivienda donde estaban ocultos los vehículos por señal GPS. Encontraron la puerta de la residencia abierta.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 6 de mar, 2026
Comparta en:
Mujer capturada por ocultar motocicletas al sur de Bogotá
La mujer fue capturada por el delito de receptación.
MEBOG

Un procedimiento de la Policía Metropolitana de Bogotá tras haber recibido una denuncia condujo a la captura de una mujer y el hallazgo de varias motocicletas que no tenían placa en el sur de la ciudad. Según informó la institución, esta captura fue posible gracias a que la señal GPS habría delatado la ubicación de esta mujer.

La vivienda en la que se encontraba esta mujer estaba ubicada en el barrio Naciones Unidas, de la localidad de Ciudad Bolívar. Los uniformados el CAI Vista Hermosa fueron quienes participaron en este procedimiento y capturaron a la señalada por cometer el delito de receptación. En esta misma diligencia se descubrieron seis motocicletas, presuntamente robadas y sin placa, que la mujer tenía ocultas y al parecer estaba cuidando.

La denuncia de una de las víctimas de hurto de su motocicleta fue clave para dar con esta presunta delincuente (o colaboradora). Con los datos suministrados a una patrulla, la Policía inició la búsqueda a través del sistema de rastreo GPS que tenía el vehículo hurtado días previos al procedimiento. Al momento de llegar hasta la vivienda señalada por el sistema de geolocalización, los uniformados encontraron la puerta de la casa abierta y a la motocicleta robada junto a otras cinco dentro de un garaje.” Por sus características, estarían relacionadas con hechos de hurto”, señaló la institución.

La detenida fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su debido proceso. Por otra parte, las motocicletas halladas fueron incautadas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho delictivo que afecte la seguridad y convivencia a través de la línea 123.

Últimas Noticias

  1. Karina Rincón
    Noticias Caracol
    BOGOTÁ

    El día cuando la víctima de un ataque con martillo vio a su expareja por primera vez en audiencia

  2. Presunto caso de abuso en el Jardín Infantil Stanford de Bogotá.
    Presunto caso de abuso en el Jardín Infantil Stanford de Bogotá.
    Archivo / Jardín Infantil Stanford
    BOGOTÁ

    Denuncian presunto abuso sexual en jardín infantil en el norte de Bogotá: institución respondió

María Paula Rodríguez Rozo
NOTICIAS CARACOL
¿Tiene una historia que contar?
Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bogotá

Robos en Bogotá

Policía Metropolitana de Bogotá

Motocicletas

Publicidad

Publicidad

Publicidad