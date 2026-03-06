Policía encontró motos presuntamente hurtadas dentro de una vivienda en Bogotá: mujer fue capturada

Un procedimiento de la Policía Metropolitana de Bogotá tras haber recibido una denuncia condujo a la captura de una mujer y el hallazgo de varias motocicletas que no tenían placa en el sur de la ciudad. Según informó la institución, esta captura fue posible gracias a que la señal GPS habría delatado la ubicación de esta mujer.



La vivienda en la que se encontraba esta mujer estaba ubicada en el barrio Naciones Unidas, de la localidad de Ciudad Bolívar. Los uniformados el CAI Vista Hermosa fueron quienes participaron en este procedimiento y capturaron a la señalada por cometer el delito de receptación. En esta misma diligencia se descubrieron seis motocicletas, presuntamente robadas y sin placa, que la mujer tenía ocultas y al parecer estaba cuidando.



La denuncia de una de las víctimas de hurto de su motocicleta fue clave para dar con esta presunta delincuente (o colaboradora). Con los datos suministrados a una patrulla, la Policía inició la búsqueda a través del sistema de rastreo GPS que tenía el vehículo hurtado días previos al procedimiento. Al momento de llegar hasta la vivienda señalada por el sistema de geolocalización, los uniformados encontraron la puerta de la casa abierta y a la motocicleta robada junto a otras cinco dentro de un garaje.” Por sus características, estarían relacionadas con hechos de hurto”, señaló la institución.



La detenida fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su debido proceso. Por otra parte, las motocicletas halladas fueron incautadas.

La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho delictivo que afecte la seguridad y convivencia a través de la línea 123.

