Juanes presenta 'JuanesTeban', el álbum conceptual en el que explora su parte más personal

Este viernes 6 de marzo llegó a las plataformas digitales y a las tiendas de discos 'JuanesTeban', el nuevo álbum de Juanes. Aunque es el número doce en la carrera del paisa, el artista de 53 años lo ha diferenciado del resto por la exploración musical y personal que representó la consolidación de este nuevo trabajo.

El álbum conceptual llegó a las plataformas con 16 canciones a través de las cuales, según anticipó el mismo Juanes, se atrevió a exponer y retratar las diferentes emociones de su día a día. Lo que transmite a lo largo de cada tema es la dualidad dentro de todos los aspectos de su vida como la oscuridad y la luz, la espiritualidad y el romance pasional, la cumbia y el rock.



"Le da propósito a mi vida": Juanes sobre su nuevo álbum

"He vuelto finalmente a un lugar de luz y alegría", detalló el paisa, que anteriormente ha hablado plenamente de su lucha contra la depresión y la ansiedad, en la biografía del álbum. "Este disco también es diferente a los anteriores porque por fin pude explorar las muchas facetas de mi personalidad. Es como un caleidoscopio de mis distintos estados de ánimo: alegría, entusiasmo, melancolía. Canalizar mis sentimientos en estas canciones le da propósito a mi vida", agregó.

'JuanesTeban' es el nombre del disco y un juego de palabras con el nombre de pila del cantante Juan Esteban Aristizábal. A través de letras sinceras, el artista muestra abiertamente a su público a Juanes, el cantante cercano e ícono colombiano conocido a nivel mundial, pero también a Teban, su alter ego que no tiene miedo a expresar abiertamente sus emociones más profundas.



Como lo ha hecho a lo largo de su carrera, Juanes no solo representó su propia dualidad a través de las letras de sus canciones, también a través de la música, explorando diferentes ritmos tradicionales de Latinoamérica, pero manteniendo su esencia rock. "Quería hacer un álbum que me llevara de regreso al territorio del baile y la cumbia, a esa sensación tan propia de América Latina, a la raíz del folclor".



Además de los sencillos liberados previamente como 'Una noche contigo', 'Muérdeme', 'Cuando estamos tú y yo' y 'Hagamos que', junto al lanzamiento del disco completo Juanes también estrenó el focus track 'Timelapse de sol', una colaboración con Rawayana, con su respectivo video.



Todas las canciones del nuevo álbum de Juanes

En 'JuanesTeban' el cantante paisa no solo insistió en la exploración personal que emprendió a través de su música hace algunos años, también reafirmó su interés por colaborar con artistas consagrados y emergentes. Este es el listado de las canciones del nuevo álbum de Juanes y los artistas con los que colaboró:



Una noche contigo Hagamos que Muérdeme ft. Bomba Estéreo La carta Cuando estamos tú y yo El gran día Vuelve ft. Mon Laferte Nada que perder Gato Humano ft. Vivir Quintana Un nuevo amanecer Timelapse de sol ft. Rawayana El que te perdió Cómo pudiste ft. Conociendo Rusia Quiero Madre

El disco también tiene una portada con una interpretación artística de la dualidad entre Juanes y Teban. De la misma forma, cada canción cuenta con su obra de arte única, todas ellas dibujadas por el mismo Juanes, siendo esta la primera vez que su obra original se incluye como parte visual de su trabajo musical. Cada pieza se puede ver en el CD físico y también en las ediciones en vinilo de dos discos. Esto forma parte de una línea creativa continua que el artista ha desarrollado junto a Sebastián Londoño y Juan Camilo Londoño.

Esta nueva propuesta artística de Juanes será incluida en los próximos shows del artista anunciados para el Juanes World Tour 2026. Se adelantó que todos tendrán una nueva y distintiva propuesta musical y visual, que explora el concepto de dualidad introspectiva presente en las canciones y la estética del nuevo álbum.

