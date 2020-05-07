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Noticias Caracol  / Municipio de Anolaima

Municipio de Anolaima

Caso de bebé presuntamente abusado
BOGOTÁ

Bebé de 20 meses murió en Bogotá tras ser víctima de presunto abuso sexual y violencia física

Capturan a señalado por la muerte de bebé que presentaba aparentes signos de violencia y abuso
COLOMBIA

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