Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / CAPÍTULOS  / Los Informantes: venados de Pablo Escobar, el arte de Diana Gamboa y la vida de Alfredo Gutiérrez

Los Informantes: venados de Pablo Escobar, el arte de Diana Gamboa y la vida de Alfredo Gutiérrez

En Los Informantes: los venados asiáticos que llegaron por Pablo Escobar y hoy amenazan el ecosistema, la magia del origami con Diana Gamboa y la vida de leyenda vallenata Alfredo Gutiérrez.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 21 de dic, 2025
capitulo los informantes

