EMERGENCIA ECONÓMICA
ZULMA GUZMÁN
BONILLA - VELASCO
NOVENA
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
ESTILO DE VIDA

El país europeo que ya no le pide visa a colombianos para estadías cortas de 90 días

El país europeo que ya no le pide visa a colombianos para estadías cortas de 90 días

Es importante tener presente que la exención de visa para estancias cortas en este país europeo aplica únicamente para viajes con fines turísticos y no de trabajo o educativos.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 22 de dic, 2025
El país europeo que ya no le pide visa a colombianos para estadías cortas de 90 días
El país queda al este de Europa -
Archivo

