El país europeo que ya no le pide visa a colombianos para estadías cortas de 90 días

La Cancillería o Ministerio de Relaciones Exteriores informó en los últimos días que se eliminó la solicitud de visa para colombianos en un país europeo. De acuerdo con la entidad, la exención del documento será para estancias cortas en este país ubicado al este de Europa, por lo que los ciudadanos podrán viajar a esta nación por 90 días sin ningún tipo de restricción, además del pasaporte.



Según la Cancillería, el convenio entró en vigor a partir del 19 de diciembre, luego de ser firmado el pasado 9 de abril y después del culminar los procedimientos internos de formalización entre la República de Colombia y el país al cual los connacionales podrán entrar sin visa.

El país al que los ciudadanos de Colombia podrán entrar desde ahora sin visado es Bielorrusia. De acuerdo con el ministerio, el convenio sobre la exención mutua de visados para estadías de corta duración “posibilita que los ciudadanos colombianos portadores de pasaporte ordinario y de emergencia entren, salgan, permanezcan y transiten por el territorio bielorruso por un período no superior a 90 días calendario”.

Hay que tener en cuenta que esta exención de visa para estadías de corta duración para ingresar a Bielorrusia es exclusiva para visitas de turismo y no podrá ser usada por ciudadanos colombianos ni para fines laborales ni para propósitos educativos, ya que estos procesos son diferentes.



“La flexibilización del régimen de visados entre Colombia y Bielorrusia dinamiza las relaciones bilaterales, propiciando un mayor contacto entre los ciudadanos de los dos países y contribuyendo a impulsar el turismo y el comercio bilateral”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.



Países europeos que no piden visa a colombianos

Con la nueva exención por parte de Bielorrusia de visa para ciudadanos colombianos, estos son los países europeos a los que las personas de Colombia pueden viajar sin necesidad de visa por hasta 90 días. Son 43 en total:



Albania

Alemania

Andorra

Austria

Bélgica

Bielorrusia

Bosnia y Herzegovina

Bulgaria

Croacia

Chipre

República Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Islandia

Italia

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Moldavia

Mónaco

Montenegro

Macedonia del Norte

Noruega

Países Bajos

Polonia

Portugal

Rumania

Rusia

San Marino

Serbia (30 días)

Eslovaquia

Eslovenia

España

Suecia

Suiza

Ucrania

Vaticano

¿Qué hacer en Bielorrusia?

Según información de la empresa Kayak, Bielorrusia se presenta como un destino emergente que combina paisajes de ensueño, espectaculares bosques y una arquitectura marcada por el estilo estalinista. Para quienes buscan una experiencia diferente, el país ofrece diversas actividades turísticas.



En primer lugar, se recomienda explorar la historia en ciudades como Minsk y Polotsk. En la capital, Minsk, resulta imprescindible visitar el Museo de la Gran Guerra Patriótica y la parroquia de Santa María Magdalena. Por su parte, Polotsk invita a un viaje al pasado con la Catedral de Santa Sofía, el Museo Histórico Nacional y las medievales piedras de Boris.

Otra opción es conectar con la naturaleza y la fauna, ya que el Parque Nacional Belovezhskaya Pushcha, considerado el más antiguo de Europa, es una parada obligatoria. De acuerdo con la guía de la compañía mencionada, este parque alberga al bisonte europeo, el animal terrestre más pesado del continente.

Asimismo, el país ofrece la posibilidad de visitar monumentos y fortalezas históricas. El Palacio de Mir, declarado Patrimonio de la Humanidad, destaca por sus jardines majestuosos y sus vistas al lago. En la ciudad fronteriza de Brest, los visitantes pueden recorrer su famosa fortaleza, símbolo de resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, y conocer el Museo de Trenes.

Para planificar el viaje, conviene tener en cuenta algunos datos adicionales. El clima más favorable se presenta en verano, entre junio y agosto, con temperaturas promedio de 22 °C, evitando así el frío extremo del invierno. Además, Bielorrusia es un destino económico: los tours guiados y las entradas a museos oscilan entre los 12 (15.700 pesos colombianos) y 35 (45.700 pesos colombianos) rublos bielorrusos.

