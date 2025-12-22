En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Esté preparado: anuncian cortes de agua en Bogotá hasta de 27 horas antes de Navidad

Esté preparado: anuncian cortes de agua en Bogotá hasta de 27 horas antes de Navidad

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ha anunciado que próximamente realizará cortes de agua en la ciudad debido a obras de mantenimiento, buscando garantizar el suministro continuo a todos los usuarios.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 22 de dic, 2025
Cortes de agua en Bogotá.
Cortes de agua en Bogotá.
Foto: Pixabay y Getty Images

