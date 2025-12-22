Esté preparado: anuncian cortes de agua en Bogotá hasta de 27 horas antes de Navidad

Bogotá se prepara para el cierre de las festividades navideñas, pero algunos residentes deberán tomar medidas preventivas debido a intervenciones necesarias en el sistema hídrico de la ciudad. De acuerdo con la información proporcionada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB por sus siglas), se ha programado una suspensión temporal del servicio de agua que afectará a un sector del suroccidente de la ciudad el próximo miércoles 23 de diciembre de 2025.



¿Dónde se realizarán los cortes de agua en Bogotá?

El epicentro de estas labores será la localidad de Kennedy, afectando puntualmente al barrio Provivienda Oriental. Según el cronograma oficial de la EAAB, los trabajos iniciarán a las 7:00 a.m y se extenderán por un periodo estimado de 27 horas. El área de intervención está entre la Avenida Calle 8 Sur y la Calle 26 Sur, y desde la Avenida Carrera 68 hasta la Carrera 71D. Estas acciones consisten principalmente en realizar empates de redes de acueducto, una tarea técnica esencial para el correcto funcionamiento del sistema.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo a lo publicado en la página de EAAB, el objetivo de estos cortes es poder realizar obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad, para poder garantizar a la ciudadanía un suministro continuo a largo plazo y reducir la posibilidad de fallas mayores en las tuberías y accesorios de distribución, a pesar de que la medida coincida con el periodo de las novenas de aguinaldos.



Recomendaciones para la ciudadanía por cortes de agua

Asimismo, se le informa a la comunidad algunas recomendaciones para enfrentar esta contingencia, por lo que se aconseja:



Llenar los tanques de reserva : es importante que antes del inicio de la restricción, pueda almacenar el agua en el tanque de reserva de su vivienda o en recipientes.

: es importante que antes del inicio de la restricción, pueda almacenar el agua en el tanque de reserva de su vivienda o en recipientes. Consumo responsable: es fundamental mantener un consumo moderado del agua, priorizando tareas de higiene personal y la preparación de alimentos.

es fundamental mantener un consumo moderado del agua, priorizando tareas de higiene personal y la preparación de alimentos. No almacenarla tanto tiempo: asimismo, se advierte que, si se almacena agua en recipientes manuales, esta debe ser utilizada en menos de 24 horas para evitar riesgos de salud.

En caso de requerirse apoyo adicional, la EAAB dispondrá de carrotanques de emergencia, los cuales pueden solicitarse a través de la Acualínea 116, dando prioridad a clínicas y centros hospitalarios, además de recomendar que los habitantes afectados se mantengan informados mediante los canales oficiales para gestionar este periodo de mantenimiento sin contratiempos significativos.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL