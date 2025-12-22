Ícono gastronómico de Medellín anuncia cierre tras años de historia; era de los favoritos de Karol G

Medellín se prepara para despedir a uno de sus referentes gastronómicos más tradicionales. Los conocidos "salpimuertos", llamados así por estar ubicados frente al cementerio Campos de Paz, anunciaron recientemente su cierre tras casi cinco décadas de funcionamiento. Esto se debe a las obras del Metro de la 80, uno de los proyectos de infraestructura más importantes de la ciudad.



50 años acompañando a los paisas

El establecimiento deberá desocupar el predio para dar paso a la construcción del sistema de transporte. Aunque el cierre no obedece a dificultades económicas, la continuidad del negocio en otro punto de la ciudad aún no está definida.

Durante años, el lugar se consolidó como una parada obligada en el sur de Medellín. Su cercanía al camposanto y al aeropuerto Olaya Herrera le permitió atraer a públicos diversos: familias que visitaban el cementerio, curiosos que observaban aviones, taxistas y turistas en busca de una opción refrescante.

El negocio, conocido formalmente como Melón y Salpicón y Salón de Frutas Curuba, nació a mediados de la década de 1970. Sus orígenes se remontan a una pequeña venta de frutas instalada cuando el cementerio apenas llevaba seis años inaugurado, creciendo hasta convertirse en un punto emblemático de la gastronomía popular.



Más allá de su oferta, el lugar se caracterizó por una atención cercana. Para muchos clientes, visitar los "salpimuertos" formaba parte de costumbres personales repetidas durante décadas; no era extraño ver a varias generaciones compartiendo una mesa.



El anuncio del cierre ha generado reacciones de nostalgia, pues el sitio acompañó tanto momentos de duelo como de celebración. "Acá hay gente que sale triste de Campos de Paz con las cenizas de sus parientes. Llegan, ponen la urna en la mesa, se secan las lágrimas, se comen su salpiconcito y, charlando, hasta una sonrisa les sale después de tanto dolor", expresaron trabajadores según testimonios de El Colombiano.

Uno de los aspectos más recordados es su receta de frutas frescas y porciones generosas. Con el tiempo, el producto incorporó helado y otros acompañamientos que se popularizaron en Medellín. La trayectoria del lugar atrajo incluso a figuras internacionales; la cantante Karol G mencionó el sitio como uno de sus favoritos, lo que reforzó su reconocimiento global.

"Los salpimuertos son los mejores. Les dicen salpimuertos porque es un salpicón que venden afuera de Campo de Paz... y son los mejores salpicones del planeta entero", expresó la cantante en ese momento, clip que fue viralizado con frases como: "¿Te imaginas tomar salpicón mientras estás triste? Esto pasa solo en Colombia".

Mientras tanto, el establecimiento continúa atendiendo a sus clientes en los últimos días previos al desalojo; según medios locales, el local tendría hasta el 30 de diciembre para desocupar el lugar.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL