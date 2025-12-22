En vivo
COLOMBIA  / Ícono gastronómico de Medellín anuncia cierre tras años de historia; era de los favoritos de Karol G

Ícono gastronómico de Medellín anuncia cierre tras años de historia; era de los favoritos de Karol G

Tras casi cinco décadas de historia, el tradicional establecimiento gastronómico de Medellín anunció su cierre, hasta el momento se desconoce si será trasladado a otro lugar.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 22 de dic, 2025
Ícono gastronómico de Medellín anuncia cierre tras años de historia; era de los favoritos de Karol G
Fue descrito por Karol G como "los mejores del mundo" -
Google Maps - Archivo

