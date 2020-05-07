Publicidad

Noticias Caracol  / Municipio de Chita

Municipio de Chita

  • En Chita, Boyacá, asesinan a tres militares en medio de emboscada
    AFP
    COLOMBIA

    En medio de una emboscada, asesinan a tres militares en Chita, Boyacá

    Otros tres uniformados resultaron heridos en el ataque contra una unidad del Ejército, que adelantaba operativos en la región.

  • Capturan a concejal electo de Chita, Boyacá, por asesinato de firmante de paz
    Noticias Caracol
    COLOMBIA

    Concejal electo de Chita, Boyacá, fue capturado por asesinato de firmante de paz

    Luis Alejandro Cuevas Gómez parecía una joven promesa de la política tras ser elegido concejal en Chita, Boyacá, pero fue capturado por el homicidio de un firmante de paz que, además, era su amigo.