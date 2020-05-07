Noticias Caracol Municipio de Chita
En medio de una emboscada, asesinan a tres militares en Chita, Boyacá
Otros tres uniformados resultaron heridos en el ataque contra una unidad del Ejército, que adelantaba operativos en la región.
Concejal electo de Chita, Boyacá, fue capturado por asesinato de firmante de paz
Luis Alejandro Cuevas Gómez parecía una joven promesa de la política tras ser elegido concejal en Chita, Boyacá, pero fue capturado por el homicidio de un firmante de paz que, además, era su amigo.