Resultados de Lotería Santander del último sorteo del viernes 12 de diciembre: números ganadores

Este viernes 12 de diciembre de 2025, la Lotería Santander realizará su tradicional sorteo semanal, ofreciendo a los apostadores la posibilidad de llevarse un premio mayor de $6.500 millones. Esta edición forma parte del plan de premios renovado, que incluye atractivos premios secos millonarios y reconocimientos por aproximaciones, ampliando las opciones para ganar.



La jornada coincide con los sorteos de la Lotería de Medellín y la Lotería del Risaralda, convirtiendo la noche en una de las más esperadas por los seguidores del juego de azar en Colombia. Los participantes podrán consultar los premios acumulados, el detalle de los secos y las formas de verificar los resultados en los canales oficiales de la Lotería Santander. El evento será transmitido en directo desde Bucaramanga a las 11:00 p.m., a través del Canal TRO y en las plataformas digitales oficiales, como Facebook Live y YouTube.



Resultados Lotería Santander 12 de diciembre EN VIVO

Estos son los resultados de la Lotería Santander para este 5 de diciembre de 2025.



Números ganadores: 4 - 1 - 6 - 6

Serie: 195

Lotería Santander: Plan de premios para el sorteo de hoy

El plan de premiación para esta jornada de la Lotería Santander se distribuye de la siguiente manera:



Premio mayor: $6.500 millones

1 premio seco: $1.000 millones

2 premios secos: $100 millones cada uno

4 premios secos: $50 millones

5 premios secos: $20 millones

5 premios secos: $10 millones

15 premios secos: $5 millones

Además, se entregan premios de la Lotería Santander por aproximaciones, entre ellos:



Tres últimas cifras del mayor (con serie): 9 premios de $9 millones

Dos primeras cifras del mayor: 90 premios de $1.084.337

Dos últimas cifras del mayor: 90 premios de $1.084.337

Última cifra del mayor: 891 premios de $108.434

Mayor invertido: 1 premio de $10 millones

Serie del número ganador del mayor: 8.909 premios de $21.687

Este esquema garantiza que los miles de jugadores de la Lotería Santander tengan la oportunidad de ganar, incluso si no aciertan el número completo.



Lotería Santander: Horario y transmisión del sorteo

El sorteo se realizará hoy, viernes 12 de diciembre, a las 11:00 p.m., hora de Colombia. Los interesados podrán seguir la transmisión en vivo por el Canal TRO o a través de las plataformas digitales oficiales, como Facebook Live y YouTube.

Para quienes no puedan verlo en directo, los resultados estarán disponibles posteriormente en el sitio web oficial y en medios autorizados, donde se publicará la lista completa de números y series ganadoras.



Lotería Santander: Cómo participar

Para jugar en la Lotería Santander, los apostadores pueden adquirir billetes completos o fracciones en puntos de venta autorizados o mediante plataformas digitales. Algunos detalles importantes:



Billete completo: $18.000

Fracción o décimo: $6.000

Cada jugador de la Lotería Santander selecciona una combinación de cuatro cifras y una serie de tres dígitos, que puede ser elegida de manera aleatoria o personalizada. Esta combinación define si se gana el premio mayor o alguno de los premios secos.



Lotería Santander: Qué hacer si gana

El procedimiento para reclamar un premio de la Lotería Santander depende del monto obtenido:



Menos de $5 millones: se puede cobrar directamente en el punto de venta donde se compró el billete o mediante distribuidores autorizados.

Desde $5 millones en adelante: el premio debe reclamarse presencialmente en la sede principal de la Lotería Santander, ubicada en Calle 36 No. 21-16, Bucaramanga. Para consultas, se puede llamar al (607) 6852902, extensión 221.

Es fundamental presentar el billete original de la Lotería Santander en buen estado, sin alteraciones ni tachaduras, ya que la entidad verificará su autenticidad antes de efectuar cualquier pago.

Hoy, la Lotería Santander ofrece una oportunidad única para quienes confían en la suerte. Con un premio mayor de $6.500 millones y una estructura de premios complementarios, este sorteo promete ser uno de los más emocionantes del año. ¡Siga la transmisión en vivo y descubra si es uno de los afortunados ganadores!



