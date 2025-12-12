En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
TRUMP HABLA DE COLOMBIA
ALIAS PIPE TULUÁ
ELN
SALARIO MÍNIMO
JUNIOR DE BARRANQUILLA
RICHARD RÍOS

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados de Lotería de Medellín último sorteo del viernes 12 de diciembre: los números ganadores

Resultados de Lotería de Medellín último sorteo del viernes 12 de diciembre: los números ganadores

El último sorteo de la Lotería de Medellín ofrece un premio mayor de $16.000 millones. ¡Siga la transmisión EN VIVO y conozca los números ganadores aquí!

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 12 de dic, 2025
Comparta en:
Resultados de Lotería de Medellín último sorteo del viernes 12 de diciembre: los números ganadores
Resultados de Lotería de Medellín -
Archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad