Resultados de Lotería de Medellín último sorteo del viernes 12 de diciembre: los números ganadores

Este viernes 12 de diciembre de 2025, la Lotería de Medellín realizará su tradicional sorteo semanal a las 11:00 p.m., manteniendo la periodicidad que la ha consolidado como una de las más importantes del país. La transmisión podrá seguirse en vivo a través del canal Teleantioquia y en las plataformas oficiales de la entidad en Facebook y YouTube, permitiendo que los apostadores presencien en tiempo real la elección de los números ganadores. Además, los resultados también los podrá consultar en el portal de Noticias Caracol.



La jornada será especialmente atractiva, no solo por el premio mayor, sino porque coincide con otros sorteos relevantes como los de la Lotería del Risaralda y la Lotería de Santander, convirtiendo esta fecha en un momento clave para los jugadores en todo el territorio nacional.



Resultados de la Lotería de Medellín último sorteo del viernes 12 de diciembre

Números ganadores: 1 - 5 - 4 - 6

Serie: 430

Lotería de Medellín: Premio mayor y plan de premios

El sorteo de hoy de la Lotería de Medellín se enmarca dentro del plan de premios vigente, diseñado para ofrecer múltiples oportunidades de ganar. El premio mayor de la Lotería de Medellín asciende a 16.000 millones de pesos, una cifra que lo posiciona entre los más altos del país. Este monto se entrega al billete que acierte de manera exacta las cuatro cifras del número ganador y la serie correspondiente.

Además del gran acumulado, la Lotería de Medellín dispone para sus jugadores de una amplia gama de premios secos, que reconocen coincidencias parciales y aumentan las posibilidades de obtener una recompensa. La distribución para este sorteo es la siguiente:



1 premio seco de $1.000 millones

3 premios secos de $700 millones

5 premios secos de $100 millones

5 premios secos de $50 millones

10 premios secos de $20 millones

15 premios secos de $10 millones

Estos premios complementan la emoción del sorteo y permiten que más jugadores de la Lotería de Medellín tengan la oportunidad de ganar.



Lotería de Medellín: Precio del billete y canales de compra

Cada billete de la Lotería de Medellín está compuesto por tres fracciones. Los jugadores pueden participar adquiriendo una sola fracción por un valor aproximado de $7.000, o el billete completo por $21.000. Las opciones para comprar son variadas y accesibles:



Puntos físicos con loteros autorizados.

Terminales electrónicos como Baloto, Gana y Paga Todo Para Todo.

Plataforma digital https://www.lottired.net, ideal para quienes prefieren la comodidad de la compra en línea.

Lotería de Medellín: Cómo reclamar el premio

Para hacer efectivo un premio, los ganadores deben seguir el proceso establecido por la Lotería de Medellín:



Premios hasta $5 millones: pueden reclamarse en puntos de venta autorizados o en la sede principal.

Premios superiores a $5 millones: es necesario comunicarse previamente a la línea nacional 01 8000 941160 para recibir instrucciones. El pago se realiza exclusivamente mediante consignación bancaria.

Billetes digitales: el reclamo se efectúa ingresando al portal oficial y accediendo al apartado “Mis premios”.

Es fundamental presentar el billete original en buen estado y un documento de identidad vigente.



Lotería de Medellín: Aspectos tributarios

Todos los premios están sujetos a la normativa fiscal colombiana. Se aplica un descuento del 17% por impuesto, y si el valor supera las 48 UVT, se adiciona una retención del 20% por ganancias ocasionales. Estos valores son transferidos directamente a la DIAN antes de realizar el pago al ganador.

Hoy, la Lotería de Medellín ofrece una oportunidad única para quienes sueñan con cambiar su vida. Con un premio mayor de $16.000 millones y una estructura de premios complementarios, este sorteo promete ser uno de los más emocionantes del año. No pierda la transmisión en vivo y descubra si la suerte está de su lado.



