Resultados de Lotería del Risaralda último sorteo del viernes 12 de diciembre: números ganadores

Este viernes 12 de diciembre de 2025, la Lotería del Risaralda, una de las más reconocidas del Eje Cafetero, celebra su tradicional sorteo semanal. El evento se transmitirá en vivo a las 11:00 p.m. a través del canal regional Telecafé y en las plataformas digitales oficiales, como Facebook Live y YouTube, para que los apostadores puedan seguir en tiempo real la elección de los números ganadores.



En esta edición, los premios superan los $6.000 millones, destacándose un atractivo premio mayor de $2.333 millones, además de una amplia gama de premios secos y aproximaciones que incrementan las posibilidades de ganar. Este sorteo se realiza de manera simultánea con los de la Lotería de Medellín y la Lotería Santander, convirtiendo la noche en una de las más esperadas por los jugadores en todo el país.



Resultados EN VIVO Lotería del Risaralda 12 de diciembre de 2025

Estos son los resultados de la Lotería del Risaralda para este viernes:



Números ganadores:

Serie:

¿Cuál es el plan de premios de la Lotería del Risaralda para el sorteo de hoy?

El plan de premiación de la Lotería del Risaralda para esta jornada se distribuye de la siguiente manera:



Premio Mayor: $2.333.333.333

Seco El Gordo de la Risaralda: $300.000.000

Seco Ángel de la Suerte: $200.000.000

Seco Mula Millonaria: $150.000.000

Seco Milagro Millonario: $80.000.000

3 Secos Guaca de Oro: $60.000.000 cada uno

5 Secos Cofre de Diamantes: $50.000.000 cada uno

3 Secos Trébol de la Fortuna: $40.000.000 cada uno

5 Secos de Perla: $35.000.000 cada uno

11 Secos Cosecha Millonaria: $30.000.000 cada uno

Además, se otorgan premios por aproximaciones, tanto con serie como sin serie, y otros incentivos como el “Gemelo Millonario” y “Pal Mercado”, que brindan más oportunidades de ganar.



¿Cómo se juega la Lotería del Risaralda?

Participar en la Lotería del Risaralda es sencillo. Cada billete incluye una serie y un número de cuatro cifras. Para ganar el premio mayor, es necesario que ambas coincidan exactamente con el número sorteado. Además del premio principal, el juego ofrece diversos premios secos y recompensas por aproximación.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los sorteos se realizan con baloteras neumáticas de última generación, garantizando transparencia y equidad. Todo el procedimiento cuenta con la supervisión de auditores y testigos, y los resultados se publican en el sitio web oficial, redes sociales y medios locales.



¿Cuál es el precio del billete de la Lotería del Risaralda y dónde comprarlo?

El billete completo de la Lotería del Risaralda tiene un valor de $12.000, mientras que cada fracción cuesta $4.000, lo que permite a los jugadores participar según su presupuesto y aumentar sus oportunidades de ganar comprando varias fracciones.

Los billetes pueden adquirirse en:



Puntos de venta físicos: agentes y loteros autorizados en Risaralda y otras regiones del país.

Agencias autorizadas: donde se puede elegir el número deseado o dejar que el sistema lo seleccione al azar.

Portales web: como Lottired y Loticolombia, autorizados por Coljuegos para la venta en línea.

Es importante verificar que el vendedor esté debidamente identificado y conservar el billete en buen estado, ya que billetes dañados o ilegibles no serán válidos para reclamar premios.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Risaralda?

El procedimiento para retirar un premio depende del monto obtenido:



Premios hasta $10.500.000: pueden reclamarse directamente en agencias autorizadas, presentando el billete original y una copia de la cédula.

Premios superiores: deben reclamarse en la sede principal de la Lotería del Risaralda, ubicada en Calle 19 N° 7-53, Pereira. El proceso incluye:

Verificación de autenticidad del billete. Firma del billete por parte del ganador. Presentación de documento de identidad y RUT. Diligenciamiento de formularios oficiales, incluyendo el de identificación SIPLAFT. Revisión en listas restrictivas (disciplinarias, fiscales y OFAC). Elaboración del acto administrativo y orden de pago.



El pago puede realizarse mediante transferencia bancaria o cheque, según el monto. Es crucial efectuar el trámite dentro del plazo establecido para evitar la caducidad del premio.



¿Cuál es el impacto social de la Lotería del Risaralda?

Más allá de los premios, la Lotería del Risaralda destina gran parte de sus ingresos a proyectos sociales, especialmente en el sector salud. Esto incluye la financiación de hospitales, centros médicos y programas comunitarios. Cada sorteo canaliza miles de millones hacia estas iniciativas, consolidando la lotería como un motor de bienestar en la región.



Hoy, la Lotería del Risaralda ofrece una oportunidad única para quienes confían en la suerte. Con un premio mayor de más de $2.300 millones y una estructura de premios complementarios, este sorteo promete emociones y beneficios para todos. ¡Siga la transmisión en vivo y descubra si es uno de los afortunados ganadores!



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias