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Noticias Caracol  / Municipio de Cubará

Municipio de Cubará

  • Temblor de magnitud 3.0 se sintió fuerte en Armenia: epicentro y profundidad
    Temblor de magnitud 3.0 se sintió fuerte en Armenia: epicentro y profundidad -
    Canva
    COLOMBIA

    Temblor en Boyacá este martes 14 de abril de 2026: epicentro y magnitud del sismo

    En la mañana de este martes se registró un temblor en el departamento de Boyacá. El Servicio Geológico Colombiano compartió información sobre el epicentro, la magnitud y la profundidad del movimiento telúrico.

  • temblor en Colombia con epicentro en Cubará, Boyacá
    Temblor en Colombia con epicentro en Cubará, Boyacá
    Tomada del Servicio Geológico Colombiano
    COLOMBIA

    Temblor en Colombia, de magnitud 4,0, sacude el nororiente de Boyacá

    De acuerdo con información del SGC, el epicentro de este temblor en Colombia fue el municipio de Cubará. Recuerde qué hacer en caso de un sismo.

  • jaguar boyacá
    COLOMBIA

    Jaguar sigue asustando a comunidad indígena en Boyacá: hubo nuevos ataques

    El animal ya mató a dos personas en un resguardo u’wa y a varios bovinos. La situación es preocupante, dice la Alcaldía de Cubará.

  • ataque de jaguar
    COLOMBIA

    Indígenas se encerraron en sus casas por temor a jaguar que mató a dos personas ataque pronto

    Autoridades no han encontrado los cuerpos del joven y la niña devorados por el felino, pero sí rastros de lo ocurrido.

  • jaguar referencia_col.jpg
    Foto de referencia
    Colprensa
    COLOMBIA

    Jaguar tiene aterrorizada a comunidad indígena: ya mató a un joven y una niña de 6 años

    Los ataques se han dado con 15 días de diferencia. Ninguno de los cuerpos ha podido ser recuperado.

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