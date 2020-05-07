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Temblor en Boyacá este martes 14 de abril de 2026: epicentro y magnitud del sismo
En la mañana de este martes se registró un temblor en el departamento de Boyacá. El Servicio Geológico Colombiano compartió información sobre el epicentro, la magnitud y la profundidad del movimiento telúrico.
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Temblor en Colombia, de magnitud 4,0, sacude el nororiente de Boyacá
De acuerdo con información del SGC, el epicentro de este temblor en Colombia fue el municipio de Cubará. Recuerde qué hacer en caso de un sismo.
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Jaguar sigue asustando a comunidad indígena en Boyacá: hubo nuevos ataques
El animal ya mató a dos personas en un resguardo u’wa y a varios bovinos. La situación es preocupante, dice la Alcaldía de Cubará.
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Indígenas se encerraron en sus casas por temor a jaguar que mató a dos personas ataque pronto
Autoridades no han encontrado los cuerpos del joven y la niña devorados por el felino, pero sí rastros de lo ocurrido.
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Jaguar tiene aterrorizada a comunidad indígena: ya mató a un joven y una niña de 6 años
Los ataques se han dado con 15 días de diferencia. Ninguno de los cuerpos ha podido ser recuperado.