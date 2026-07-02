¿Cuándo será la próxima reunión de empalme entre el gobierno Petro y el equipo de De la Espriella?

El proceso de transición de mando en Colombia ha iniciado formalmente con un ambiente de marcada tensión y una serie de denuncias por parte del gobierno entrante. La primera reunión de empalme entre la administración del presidente Gustavo Petro y el equipo del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, se llevó a cabo en la Casa de Nariño, donde el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, se reunió durante 30 minutos con el ministro de Hacienda y coordinador del gobierno saliente, Germán Ávila. Este encuentro inicial sirvió para establecer la metodología de un proceso que pretende abarcar el 100 % de las entidades gubernamentales, departamentos y carteras del Estado.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En diálogo con Noticias Caracol, Restrepo detalló la filosofía de su equipo de trabajo, denominada estrategia "Arca de Noé", diseñada para blindar a la nueva administración. Al explicar este concepto, el vicepresidente de De la Espriella dijo que "en el arca de Noé tenemos una batería de más de 90 decretos para los primeros días; es cómo empezar a prender motores, cómo empezar a tomar decisiones para prender los motores de la economía en hidrocarburos. Se firman nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo desde el día 7 de agosto, e permite la exploración no convencional (fracking). Vamos a avanzar también en apoyar el sector minero porque el sector minero es un sector de potencial muy importante en un escenario de transición energética y vamos a apoyar el sector de economías de servicios basados en conocimiento, volver a generar con la seguridad más turismo, es decir, es aplicarles medidas a los distintos sectores para crecer”.



Una de las mayores alarmas manifestadas por la administración entrante de De la Espriella se centra en lo que consideran contrataciones y cambios administrativos apresurados. Restrepo aseguró que "todo el tema de lo que ha sucedido en la modificación de los requisitos para los oficiales de protección de la Unidad Nacional de Protección que se hicieron a última hora y de ahí en adelante vienen contrataciones que se han estimado hasta más de 6.000 personas... ¿por qué se simplifican los requisitos? me van a decir que porque estaba en el plan nacional de desarrollo, pero, ¿por qué ahora? ¿por qué nos tienen que dejar a nosotros eso? Y segundo de ahí contratar 6.000 personas más a última hora".

Restrepo también se refirió a un “uso de nombramientos en provisionalidad” para cargos diplomáticos que deberían ser de carrera, advirtiendo que estos funcionarios quedarían "atornillados" por un tiempo si reciben el

“beneplácito” del país.



En el frente financiero y de seguridad, Restrepo cuestionó inversiones de “entre 8 y 13 billones de pesos en compras de equipamiento militar a última hora” y tecnología drónica, así como el manejo de 1,6 billones de pesos en Fiduprevisora destinados, dijo Restrepo, “a alimentación escolar y temas agropecuarios”.



Abelardo de la Espriella acude a justicia estadounidense para el empalme

El gobierno entrante anunció que ya ha iniciado acciones legales, solicitando investigaciones formales ante la Fiscalía General de la Nación y autoridades de Estados Unidos. Frente a la pregunta del porqué acudir a la justicia norteamericana, Restrepo señaló que “porque en el fondo detrás de eso puede haber recursos de la mafia. Entonces, hay que poner de presente esa información ante quienes entre otras, además han estado detrás del tema de narcotráfico y porque eso eventualmente puede dar lugar a una investigación por recursos ilícitos, es decir, por blanqueamiento de dinero”.



Tras este primer acercamiento, se ha confirmado que la próxima reunión entre los equipos de empalme se llevará a cabo este 3 de julio a las 10:00 de la mañana. Noticias Caracol conoció que en esta sesión participará el Comité Nacional de Empalme del presidente electo integrado por José Manuel Restrepo, Carlos Alfonso Lucio, el exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán, Elsa Noguera, Carolina Restrepo, la creadora de contenido Jerome Sanabria, quienes se encontrarán nuevamente con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y otros altos funcionarios del gobierno Petro para profundizar en la verificación técnica de cada cartera.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias