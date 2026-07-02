Foster Martinson, presunto feminicida de Natalia Villalba en Bogotá, fue enviado a la cárcel

El ciudadano británico Foster Martinson, quien es el principal señalado del feminicidio de Natalia Villalba, cuyo cuerpo fue hallado en una maleta en un apartamento del barrio Chicó, fue enviado a la cárcel, luego de que no aceptara los cargos de la Fiscalía General de la Nación. La modelo cucuteña de 36 años, según Medicina Legal, recibió un golpe contundente en su cabeza antes de ser encontrada sin vida, el pasado 18 de junio, en el norte de Bogotá.

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Martinson, quien se desempeñaba como médico en Inglaterra, fue aprehendido el pasado 27 de junio, en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito (Ecuador), en atención a una notificación roja de Interpol. Luego fue traslado al Aeropuerto El Dorado en Bogotá, donde funcionarios del CTI de la Fiscalía hicieron efectiva la orden de captura en su contra por el asesinato de la mujer.

Los investigadores lograron establecer que Villalba dejó ingresar al hombre en el inmueble del edificio Morph, donde se alojaba temporalmente. Las cámaras de seguridad del lugar lo grabaron en los pasillos caminando con unas bolsas en la mano. El británico, para no levantar sospechas, se habría registrado en el libro de visitantes con un nombre distinto, con el propósito de dificultar su identificación posterior. Además, se determinó que aproximadamente 15 personas estuvieron en el apartamento entre el 3 y 17 de junio.



La familia de la modelo supo de ella hasta un día después, cuando las autoridades encontraron su cuerpo dentro de una maleta. De acuerdo con la Fiscalía, Martinson, presuntamente, le propinó múltiples golpes con un objeto contundente hasta ocasionarle la muerte. Luego, introdujo el cuerpo en la maleta," lo trasladó a la ducha del baño y abrió la llave para dejarlo expuesto a la caída de agua caliente".



Asimismo, el hombre habría realizado distintas maniobras para eliminar los rastros de sangre, cambió la ropa con la que había entrado al inmueble e introducido la que llevaba en una bolsa que arrojó al ducto de basuras antes de abandonar el edificio. La Fiscalía, en un comunicado, señaló: "Las evidencias indican que el ciudadano británico permaneció en el apartamento cerca de tres horas y se habría llevado el celular de la víctima para evitar que se estableciera algún vínculo con ella. El cuerpo fue hallado cinco días después por la persona encargada del aseo del inmueble, quien avisó a las autoridades".

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