José Manuel Restrepo explica cómo será el proceso de empalme con el Gobierno de Gustavo Petro

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, habla con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, de lo que será el proceso de empalme con el gobierno saliente y las principales preocupaciones que tiene la administración de Abelardo de la Espriella sobre el país que van a recibir a partir del 7 de agosto.

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El exministro encabezó, hace 4 años, el proceso de entrega de Iván Duque a Gustavo Petro.

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