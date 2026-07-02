En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
TERREMOTOS EN VENEZUELA
NATALIA VILLALBA
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL 2026

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / José Manuel Restrepo explica cómo será el proceso de empalme con el Gobierno de Gustavo Petro
Exclusivo

José Manuel Restrepo explica cómo será el proceso de empalme con el Gobierno de Gustavo Petro

El vicepresidente electo habla en Noticias Caracol sobre las principales preocupaciones que tiene el Gobierno de Abelardo de la Espriella del país que van a recibir a partir del 7 de agosto.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 2 de jul, 2026
Comparta en:
José Manuel Restrepo

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, habla con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, de lo que será el proceso de empalme con el gobierno saliente y las principales preocupaciones que tiene la administración de Abelardo de la Espriella sobre el país que van a recibir a partir del 7 de agosto.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El exministro encabezó, hace 4 años, el proceso de entrega de Iván Duque a Gustavo Petro.

Últimas Noticias

José Manuel Restrepo envió carta a presidente Petro haciéndole solicitudes para el empalme
POLÍTICA

José Manuel Restrepo envió carta a presidente Petro haciéndole solicitudes para el empalme

José Manuel Restrepo se refiere a "desobediencia civil" anunciada por Cepeda
POLÍTICA

José Manuel Restrepo se refiere a "desobediencia civil" anunciada por Iván Cepeda: "Una vergüenza"

Noticia en desarrollo.

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

José Manuel Restrepo

Gustavo Petro

Ministerio de Hacienda

Abelardo de la Espriella

Publicidad

Publicidad

Publicidad