Bombero de Cundinamarca busca el cuerpo de su madre tras el terremoto en Venezuela

Durante años, el sargento Daniel Alejandro Franco Sánchez ha integrado el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Mesa, en Cundinamarca, atendiendo emergencias y acompañando a familias en momentos críticos. Esta vez, sin embargo, es él quien atraviesa una tragedia personal: la muerte de su madre tras el terremoto que sacudió al estado La Guaira, en Venezuela.



Según dio a conocer el capitán Álvaro Farfán, capitán de la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, la madre del uniformado, María Helena Sánchez Angulo, figura entre las más de 2.500 víctimas fatales del sismo. No obstante, hasta ahora su cuerpo no ha sido localizado, situación que mantiene a la familia en una búsqueda marcada por la incertidumbre y el dolor.

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Además de la muerte de Sánchez Angulo, otros integrantes de la familia también resultaron damnificados por el terremoto, que dejó afectaciones materiales y alteró por completo su cotidianidad.

La imposibilidad de encontrar el cuerpo de su madre ha impedido que Daniel Alejandro Franco Sánchez y sus allegados puedan realizar las exequias y darle sepultura. Esa situación, asegura el capitán Farfán, ha prolongado el duelo y ha dificultado el cierre de este episodio para la familia.



Ante este panorama, la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca hizo un llamado a las autoridades y a las instituciones competentes para que se activen, de manera prioritaria, los canales diplomáticos y de apoyo que permitan avanzar en la localización e identificación de María Helena Sánchez Angulo.



La entidad también señaló que el sargento necesita apoyo para desplazarse, adelantar gestiones y participar en la búsqueda en Venezuela. Por eso, sus compañeros habilitaron canales de ayuda económica con el fin de recaudar recursos para cubrir viáticos, traslados y otros gastos asociados a este proceso.

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“Él siempre ha estado para nosotros en nuestras peores tragedias. Hoy nos toca a nosotros ser el soporte de quien dedica su vida a salvarnos”, señalaron desde la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca al pedir respaldo para el uniformado.

Los aportes se están recibiendo a través de Nequi o Daviplata, en el número 322 348 1136. De acuerdo con sus compañeros, cualquier contribución puede ayudar a que el sargento Franco continúe con la búsqueda de su madre y acompañe a su familia en medio de la emergencia.

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María Paula Rodríguez Rozo

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