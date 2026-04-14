Temblor en Boyacá este martes 14 de abril de 2026: epicentro y magnitud del sismo

El Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo evento sísmico en el norte del país durante la mañana de este martes 14 de abril de 2026. Según el boletín actualizado de la entidad, el temblor se registró a las 11:43 hora local y tuvo como epicentro una zona ubicada a 31 kilómetros de Cubará, en el departamento de Boyáca.



Los datos técnicos proporcionados por la Red Sismológica Nacional detallan que el sismo alcanzó una magnitud de 3.3. En cuanto a su localización exacta, se situó en la latitud 7.27 y longitud -72.14. Uno de los factores relevantes en este reporte es la profundidad del evento, la cual fue calificada como superficial, es decir, menor a 30 kilómetros. Esta característica influye en la percepción del movimiento por parte de la población cercana al área de influencia, que comprende municipios en los límites de los departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander.

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A pesar de la ubicación administrativa en Boyacá, la cercanía con centros urbanos de gran relevancia como Cúcuta y Bucaramanga activa los protocolos de monitoreo en el noreste del territorio nacional. Hasta el momento, las autoridades de gestión del riesgo no han reportado daños materiales ni afectaciones a la integridad física de las personas en las localidades próximas al epicentro.



¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

La frecuencia de estos eventos en el país no es un hecho aislado ni fortuito, sino que responde a la ubicación geográfica de Colombia en una zona de alta complejidad tectónica. El territorio nacional se encuentra en el punto de convergencia de tres placas principales: la Placa de Nazca, la Placa del Caribe y la Placa de Suramérica. Esta interacción genera una liberación constante de energía debido a diferentes procesos geológicos:

Subducción: La placa de Nazca se introduce debajo de la placa suramericana en la costa del Pacífico. Este proceso es responsable de gran parte de la actividad sísmica y volcánica en el occidente y centro del país. Fallas geológicas: Además del choque de placas, el interior de Colombia está atravesado por numerosos sistemas de fallas activas, como la Falla de Romeral o la Falla del Piedemonte Llanero. Estos quiebres en la corteza terrestre acumulan tensión que se libera en forma de sismos de diferentes magnitudes. El Nido Sísmico de Bucaramanga: Cerca del área del reporte actual se encuentra una de las zonas de mayor actividad sísmica del mundo. En este punto específico de Santander se registran temblores casi a diario debido a una concentración de fuerzas tectónicas en la profundidad de la litosfera.

El Servicio Geológico Colombiano reitera que el país es sísmicamente muy activo, lo que explica que se registren en promedio 2.500 sismos al mes, aunque la gran mayoría de ellos son imperceptibles para el ser humano. La entidad recomienda a la ciudadanía mantener la calma y seguir únicamente los canales de información oficiales para evitar la propagación de datos inexactos. Este tipo de boletines son preliminares y están sujetos a cambios técnicos conforme se procesa la información de las estaciones de monitoreo distribuidas en la región. La vigilancia continúa de manera permanente para evaluar cualquier réplica o cambio en la actividad geológica de la zona norte de Boyacá.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

