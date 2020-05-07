Publicidad

Noticias Caracol  / Municipio de El Playón

Municipio de El Playón

  • Nelson Rodríguez Anaya fue capturado como presunto responsable del homicidio de la niña de 12 años.
    Policía de Santander
    COLOMBIA

    Desgarrador testimonio de papá de niña de 12 años asesinada en Santander: "Un hueco en la garganta"

    La menor de edad falleció tras recibir un disparo a la altura del cuello mientras se encontraba con Carlos Alberto Gómez, su padre, en zona rural del municipio de Rionegro, Santander. El hombre relató lo que ocurrió esa noche.

  • Karina Blanco
    Karina Blanco
    COLOMBIA

    Comunidad quiere cumplir uno de los sueños de Karina Blanco: darle una casa a su mamá

    Una multitud despidió a la niña de 15 años que fue abusada y asesinada cuando caminaba hacia el colegio. “Siempre nos sonreía”, recordó una de sus compañeras.

    COLOMBIA

    Dos hermanitas de 10 y 14 años murieron al ser arrastradas por alud en Santander

    El aguacero de las últimas horas provocó el desprendimiento de una montaña en la vereda San Ignacio, en El Playón, lo que provocó la tragedia familiar.