IDRD abre cursos vacacionales de natación para personas de 5 a 75 años: así puede inscribirse

Durante estas fechas, cuando los más pequeños del hogar se encuentran de vacaciones y muchas familias buscan actividades para aprovechar el tiempo libre, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) anunció una iniciativa especialmente diseñada para esta temporada. Los Centros Felicidad (CEFE) abrirán sus puertas para ofrecer cursos vacacionales de natación dirigidos a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, con edades entre los 5 y los 75 años.



Del 16 al 30 de diciembre, los capitalinos podrán participar en este programa que combina deporte, recreación y bienestar, convirtiéndose en una alternativa ideal para quienes quieren aprender a nadar desde cero o perfeccionar su técnica en un ambiente seguro y orientado por instructores profesionales. Esta propuesta se enmarca en la estrategia de la alcaldía de la capital 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', y busca promover el acceso a la actividad física en espacios públicos de calidad.

🌊✨ ¡Diciembre llega con la mejor oportunidad para lanzarte al agua!

¿Cómo participar en los cursos de natación?

Los interesados pueden elegir el CEFE de su preferencia y realizar la inscripción a través del Portal Ciudadano del IDRD, donde se encuentran habilitados los cupos desde el 10 de diciembre a las 4:00 p.m., hasta agotar disponibilidad.

Según el instituto, cada sesión está diseñada para responder a las necesidades de los participantes, independientemente de su edad o nivel de experiencia, gracias a la orientación de instructores expertos en enseñanza deportiva.



El IDRD recordó que, dentro de la oferta deportiva de los CEFE, la natación es el único deporte que tiene costo de inscripción y podrá encontrar tutoriales en su página para realizar los pagos; las demás disciplinas terrestres no generan ningún cobro.



Este programa vacacional no tiene enfoque terapéutico o de rehabilitación, ya que el personal contratado está especializado únicamente en la enseñanza deportiva. Sin embargo, existe una excepción significativa, pues la población con discapacidad puede participar de manera gratuita, siempre y cuando presente certificación y cumpla los requisitos establecidos. En estos casos, la inscripción no se hace por Portal Ciudadano, sino directamente en los centros habilitados.

El IDRD también informó que para inscribirse en la modalidad de natación es obligatorio realizar previamente la creación de usuario en el Portal Ciudadano, un paso indispensable para reservar el cupo y pagar la tarifa correspondiente en línea. Este procedimiento garantiza que las personas puedan asegurar su espacio en el curso sin necesidad de filas o procesos presenciales.

Los CEFE donde actualmente se ofrecen cursos de natación dentro del programa Escuelas Deportivas son:



CEFE Fontanar del Río (Suba)

CEFE Cometas (Suba)

CEFE San Cristóbal Sur (San Cristóbal)

CEFE Tunal (Tunjuelito)

Durante las dos semanas del programa vacacional, los participantes podrán disfrutar de aprendizaje, práctica y actividades recreativas en un entorno controlado. Para las familias, esta es una oportunidad de vincular a sus hijos a un deporte que fortalece la salud, mejora la motricidad, promueve la disciplina y brinda seguridad en el medio acuático.

Mientras que para los adultos y personas de la tercera edad, es una alternativa que favorece la movilidad, reduce el impacto en las articulaciones y contribuye al bienestar físico y emocional.

El IDRD extendió la invitación a toda la ciudadanía para aprovechar esta oferta que hace parte de la programación especial de diciembre. Con estas iniciativas, Bogotá reafirma su compromiso con el deporte, el acceso a espacios públicos de calidad y la promoción de actividades que fortalecen la convivencia y la salud comunitaria.

