En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
TEMBLOR 10 DE DICIEMBRE
PATRULLERA HUILA
SALARIO MÍNIMO
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / IDRD abre cursos vacacionales de natación para personas de 5 a 75 años: así puede inscribirse

IDRD abre cursos vacacionales de natación para personas de 5 a 75 años: así puede inscribirse

Las clases de natación iniciarán el 16 de diciembre y estarán disponibles en cuatro Centros Felicidad ubicados en tres localidades de Bogotá. Tome nota y agéndese.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 11 de dic, 2025
Comparta en:
Centros Felicidad abren cursos de natación para personas de 5 a 75 años: así puede inscribirse
Natación para ciudadanos entre los 5 a los 75 años -
Canva

Publicidad

Publicidad

Publicidad